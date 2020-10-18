الإطاحة بـ 3 بنجلاديشيين حوّلوا مليون ريال بطرق غير نظامية في حائل

بلادي – الرياض :أطاحت شرطة حائل بـ 3 مقيمِين من الجنسية البنجلاديشية، تورطوا بتحويل مبالغ مالية إلى خارج المملكة بطرق غير نظامية. وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة حائل، النقيب طارق النصار، أن المتهمين تورطوا بتحويل مبالغ مالية تجاوزت مليون ريال إلى خارج المملكة بطرق غير نظامية، مستخدمين حسابات بنكية لمؤسسات تجارية، وجرى إيقافهم لإحالتهم إلى النيابة العامة.

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