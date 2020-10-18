“سابك” تعلن توسيع نطاق أحد مشاريعها مع “أرامكو”

بلادي – الرياض :أعلنت شركة سابك، اليوم الأحد، عن توسيع نطاق مشروعها مع شركة أرامكو، الخاص بتحويل النفط إلى كيماويات، من خلال مواصلة تطوير التقنيات، والتكامل في بعض المشاريع المشتركة للشركتين حول العالم.

وأوضحت أنها تبحث جميع الفرص المتاحة للتكامل في المشاريع المستقبلية لتعظيم الفائدة الاقتصادية للشركتين، مؤكدة على التزامها مع “أرامكو” بالإسهام في خلق فرص كبيرة في مجال صناعة الطاقة والبتروكيماويات.