“صحة الرياض” تدعو كافة أفراد المجتمع إلى التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية

بلادي – الرياض :أطلقت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض حملتها السنوية للتطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية.

ودعت مساعدة مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة للصحة العامة، الدكتورة أميرة الرصيص، كافة أفراد المجتمع إلى التطعيم عبر مراكز الرعاية الأولية، والمستشفيات التابعة لصحة الرياض في المحافظات وخلال فعاليات التطعيم المقامة في المراكز التجارية.

وبينت أن تطعيم الإنفلونزا يقلل الإصابة بها بنسبة تفوق 60%، كما أنه يقلل احتمال دخول المستشفى بغرض التنويم بسببها بنسبة 80%، وأن اللقاح يُعطى لمن يرغب في تجنب الإنفلونزا الشديدة ومضاعفاتها، وذلك في بداية فصل الشتاء من كل عام.