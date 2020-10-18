أمران ملكيان: الشيخ خالد اللحيدان رئيساً للمحكمة العليا والشيخ غيهب الغيهب مستشارا بالديوان الملكي

بلادي – الرياض :أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمرين ملكيين بتعيين خالد بن عبدالله بن محمد اللحيدان رئيساً للمحكمة العليا بمرتبة وزير، وتعيين الشيخ غيهب بن محمد بن عبدالله الغيهب مستشاراً بالديوان الملكي بمرتبة وزير.

وفيما يلي نص الأمرين الملكيين:

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90)

بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.

وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 10) بتاريخ 18 / 3 / 1391هـ.

وبعد الاطلاع على نظام القضاء، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 78)

بتاريخ 19 / 9 / 1428هـ.

أمرنا بما هو آت:

أولاً : يعين فضيلة الشيخ/ خالد بن عبدالله بن محمد اللحيدان رئيساً للمحكمة العليا بمرتبة وزير.

ثانياً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

الرقـــم: أ / 143

التاريـخ: 1 / 3 / 1442 هـ

بعون اللــــه تعالـــــى

نحـــــن سلمـــــان بـــن عبدالعزيــــــز آل سعـــــــود

ملـــك المملكـــــــــــة العربيــــــــة السعوديــــة

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90)

بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.

وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 10) بتاريخ 18 / 3 / 1391هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 14) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.

أمرنا بما هو آت:

أولاً : يعين فضيلة الشيخ/ غيهب بن محمد بن عبدالله الغيهب مستشاراً بالديوان الملكي بمرتبة وزير.

ثانياً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود