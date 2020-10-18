” الإعتمادات المالية تعطل تطوير 21 مخططا بالقطيف “

دوت الخليج – ماجد السبع – القطيف

كشف رئيس المجلس البلدي بمحافظة القطيف م. شفيق آل سيف، عن تعثر تطوير أكثر من 21 مخططا بالمحافظة، مؤكدا أن المجلس يتابع مع البلدية وأمانة المنطقة الشرقية معالجة أوضاع تلك المخططات لإيجاد معالجات جذرية لأزمة شح الأراضي بالمحافظة.

عدد القطع

وأوضح رئيس وأعضاء المجلس البلدي بمحافظة القطيف، أن مخطط غرب النابية 106/‏‏5 هو واحد من عدة مخططات بالمحافظة لم يتم تطويرها، إضافة إلى «مخطط النسيم «5/‏‏128»، مخطط ملحق الكوثر 5/‏‏130، مخطط 3/‏‏360 بأم الساهك، مخطط المسلخ 3/‏‏400، مخطط سكني المصيف 11/‏‏42، مخطط صناعية المصيف 11/‏‏42، مخطط 3/‏‏846 بالرويحة، مخطط 11/‏‏35 بأبو معن، مخطط الراية 3/‏‏693، مخطط الجامعيين بتاروت 3/‏‏415، مخطط البديعة 3/‏‏422، مخطط شمال تاروت 3/‏‏881، مخطط الأندلس بتاروت 3/‏‏421، مخطط المشتل 3/‏‏848، مخطط الخزامي 3/‏‏834، مخطط الدكاترة بالعوامية 3/‏‏826، مخطط الرمال 3/‏‏741، مخطط الضاحية 3/‏‏713، مخطط 5/‏‏110 بالنابية، مخطط 5/‏‏106 بالنابية، مخطط 11/‏‏67 بصفوى، مخطط 3/‏‏744 بالنابية»، مبينا أن عدد القطع السكنية المعطلة وغير المرخص فيها أكثر من 6000 قطعة.

مشكلة الإسكان

وعزا خلال استقباله مؤخرا وفدا من ملاك مخطط غرب النابية 106/‏‏5 في مقر المجلس، استمرار تعثر تلك المخططات؛ لعدم وجود اعتمادات مالية لتطويرها، مشيرا إلى أن المجلس يعمل جاهدا لتسريع الاعتمادات المالية؛ بهدف توفير كافة الخدمات فيها، مما يسهم بشكل كبير في تسريع عملية تملك المواطنين وبالتالي حل جزء من مشكلة الإسكان بالقطيف.

تطوير الطرق

وأشار إلى أن العديد من المخططات المتعثرة بحاجة إلى تطوير الطرقات؛ بهدف إيصال الخدمات الأساسية مثل التيار الكهربائي، مؤكدا، أن المجلس البلدي يرفع سنويا من أمانة الشرقية تخصيص الاعتمادات المالية لتطوير المخططات المتعثرة، كما يتحرك للحصول على الاعتمادات المالية ضمن«المشاريع المدمجة».

موارد مالية

وأضاف إن أمانة الشرقية لم تصرف الاعتمادات المالية لتلك المخططات ضمن ميزانية العام الماضي، لافتا إلى وجود نوعين من المشاريع أحدهما يرفع لوزارة المالية يتم تخصيصها للبلدية مباشرة وموارد مالية تخصص لأمانة الشرقية، بحيث تعمد الأخيرة لتوزيعها على البلديات التابعة لها.