حضور ميداني وتوعوي لهيئة الأمر بالمعروف بمدينة مكة المكرمة لحملة (الصلاة نور)

دوت الخليج – الطائف : هدى العبدالله

باشرت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمدينة مكة المكرمة الحضور الميداني وتفعيل برامج وفعاليات حملة (الصلاة نور) ميدانياً و توعوياً ، والتي أطلقتها الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. حيث كثفت أعمالها الميدانية في الأسواق والمجمعات التجارية والشوارع العامة.

كما نشرت عدداً من الرسائل التوعوية والوقائية المشتملة على عبارات توعوية عن أهمية الصلاة وعظمها.

وأوضح فضيلة مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة مكة المكرمة الشيخ فؤاد بن سعود العمري، أنه تم تفعيل حملة (الصلاة نور) في جميع الوسائل المتاحة لحث أفراد المجتمع على أداء الصلاة وإقامة هذه الشعيرة وبيان فضلها ومكانتها.

وتأتي هذه البرامج بتوجيهات من معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند في سبيل تحقيق تطلعات حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وفقهم الله.