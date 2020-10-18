بلادي نيو ز – الهفوف : هاني الطويل أجرى الكابتن تركي بن عبدالرحمن الدحيم أحد منسوبي اداره الوافدين بجوازات محافظة الأحساء صباح اليوم الأحد ١-٣-١٤٤٢ھ عملية جراحيةلتنظيف غضروف الركبة على يد استشاري جراحة العظام بمستشفى الملك فهد بالهفوف الدكتور محمد بن خليفة السليم والتي تكللت بعد فضل الله وكرمه بالنجاح حيث شكر الدحيم كل من تواصل معه عبر شبكات التواصل الأجتماعي مطمنا محبيه بأنه في صحه وعافيهوسيخضع الكابتن تركي الدحيم إلى برنامج تأهيلي لمدة 8 أسابيع وذلك على إثر الإصابة التي تعرض لها أثناء التمارين الرياضية صحيفة” دوت الخليج “ تبارك للدحيم نجاح العمليه وتتمنى له الصحة والعافيه

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الدحيم يجري عملية جراحية ناجحة بمستشفى الملك فهد بالهفوف على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صحيفة بلادي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.