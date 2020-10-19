البريد السعودي وجوجل يطلقان خدمة “الناشر التجاري” لأول مرة في الشرق الأوسط

دوت الخليج – زهير بن جمعه الغزال

أعلنت مؤسسة البريد السعودي عن إطلاق خدمة جديدة بالشراكة مع ” جوجل” لتمكين قطاع الأعمال والمنشآت من توثيق مواقع أنشطتهم التجارية على ” جوجل ماب” من خلال خدمة الناشر التجاري، وتهدف هذه الخدمة لزيادة نمو الأنشطة التجارية وإدارتها بكل احترافية وستتاح للمنشآت والمتاجر خاصية إدارة التعليقات والتقييمات بسهولة عبر لوحة تحكم تدعم اللغة العربية مما سيساهم في زيادة التغطية السوقية للنشاط التجاري عبر تحليل البيانات للجمهور والمنافسين.

وحول ذلك قال معالي المهندس آنف بن أحمد أبانمي رئيس مؤسسة البريد السعودي ” إنه لمن دواعي سرورنا أن نعرب عن فخرنا بشراكتنا مع جوجل، وذلك لما تحققه هذه الشراكة من قيمة مضافة لصالح كلاً من المواطنين والمقيمين، بما في ذلك قطاع الأعمال المحلي في المملكة لا سيما قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، حيث تمكنهم هذه المبادرة من استخدام منصة “الناشر التجاري”. وعلى هذا الأساس فإننا نتطلع من خلال هذه الشراكة نحو إدراج قرابة 100,000 شركة محلية في المرحلة الأولى، على النحو الذي يتماشى مع أهداف استراتيجية التحوّل للبريد السعودي، وبما يسهم في تحسين جودة الحياة، ويدعم في الوقت ذاته المنشآت الصغيرة والمتوسطة نحو تحقيق أهدافها على صعيدي الرقمنة والتجارة الإلكترونية”

وتقدم هذه الخدمة لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط ضمن الخدمات العديدة والمتنوعة التي يقدمها البريد السعودي والتي جعلت منه رائد الخدمات اللوجستية الأول في المنطقة، وتأتي هذه الشراكة تعزيزا لاستراتيجية التحول في البريد السعودي وخططها في التوسع في الأعمال ليكون البريد السعودي الخيار اللوجستي الأول لجميع القطاعات كمشغل وطني يمتاز بالإمكانيات الضخمة حيث يقدم البريد السعودي سلسلة خدماته عبر أكثر من 600 مكتب بريدي بأسطول نقل من 850 مركبة.