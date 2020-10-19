جناح المملكة في “إكسبو 2020 دبي” يطلق بوابة التوظيف الإلكترونية

بلادي – الرياض :أطلق جناح المملكة في إكسبو 2020 دبي، بوابة التوظيف الإلكترونية في مجالات خدمة العملاء وإدارة الحشود والضيافة والبرتوكول والصحة والسلامة ومرشدي الجولات.

وقالت رئيسة العمليات العامة في جناح المملكة، خولة السعدون: يسعدنا إطلاق بوابة التوظيف الإلكترونية التي ستتيح للأفراد الموهوبين وأصحاب الكفاءات من الجنسين فرصة استثنائية لتعزيز قدراتهم.

وأضافت: نحرص على تقديم تجربة فريدة لزوار جناحنا وتوفير بيئة عمل نشطة متعددة الثقافات والخبرات، مشجعة الراغبين في خوض هذه التجربة على الانضمام إلى رحلة مليئة بالتجارب الجديدة .

وتمتد فترة التوظيف طوال فترة إكسبو 2020 دبي، من أكتوبر 2021 إلى مارس 2022، ويمكن للمهتمين التقدم عبر زيارة الموقع الإلكتروني، كما يمكن التقدم عبر صفحة الجناح على موقع “لينكد إن” KSAExpo2020، وللاستفسار التواصل عبر البريد الإلكتروني [email protected]