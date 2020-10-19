للوقاية من أمراض الضغط والقلب والشرايين.. “سعود الطبية” تنصح بهذه الأشياء

بلادي – الرياض :وجهت مدينة الملك سعود الطبية، عدّة نصائح تساعد في الوقاية من أمراض الضغط والقلب والشرايين.
وأكدت المدينة من خلال منشور توعوي، ضرورة التقليل من استخدام ملح الطعام والأغذية المحفوظة لاحتوائها على نسب عالية من الصوديوم، والتقليل من السكر والحلويات لأن ذلك يؤدي إلى زيادة الوزن والسمنة، والتي قد تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم وتزيد احتمالية الإصابة بالسكري وأمراض القلب.
وشددت على ضرورة تجنب تناول الأطعمة الغنية بالكوليسترول مثل اللحوم الحمراء، والمخ، والكبد والكلاوي، وصفار البيض، والحليب ومشتقاته كاملة الدسم، والزبد والسمن والقشدة، كما يجب تجنب تناول المشروبات الغازية ذات السكر العالي.
ونصحت باستخدام زيت الذرة، أو زيت دوار الشمس في الطعام، والامتناع عن الزبدة والقشطة والجبن وجوز الهند وزيت النخيل، والإكثار من تناول الأطعمة الغنية بالألياف مثل الخضراوات والفاكهة الطازجة، مشيرة لأهمية ممارسة الرياضة بانتظام؛ حيث إنها تؤثر بشكل إيجابي على عضلة القلب ومعدل الكولسترول.
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