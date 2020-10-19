شرطة الرياض: ضبط 4 مقيمِين لمتاجرتهم بشرائح الاتصال بعد تسجيلها بهويات مواطنين ومقيمين دون علمهم

بلادي – الرياض :ألقت شرطة منطقة الرياض، القبض على 4 مقيمِين من الجنسية البنجلاديشية، لتورطهم بالمتاجرة بشرائح الاتصال بعد تسجيلها بهويات مواطنين ومقيمين دون علمهم.

وأوضح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة الرياض الرائد خالد الكريديس، أن الجهات الأمنية تمكنت من القبض على المتهمين الذين اتخذوا شقة سكنية وسط مدينة الرياض وكراً لارتكاب جرائمهم.

وأبانت أنه ضبط مع المتهمين 3.6 ألف شريحة لعدد من شركات الاتصالات، و22 جهاز جوال وجهازان لقراءة البصمة، ومجموعة من القصاصات المطبوعة لبصمات أشخاصٍ مجهولين، حيث جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية لإحالتهم إلى النيابة العامة.