‏”مكافحة المخدرات” تحذر: 6 عوامل تؤدي للإدمان وهذه هي ‏علامات التعاطي

بلادي – الرياض :أوضحت الأمانة العامة للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات أن هناك عدة عوامل ‏تؤدي إلى تعاطى وإدمان المخدرات، منها، تناول الأدوية المهدئة ‏دون استشارة الطبيب، والاندفاع والتهور والرغبة في تجربة ‏السلوكيات الخاطئة.‏

وأشارت إلى أنه من الأسباب أيضًا، التمرد والعصيان وعدم ‏الالتزام بقواعد الأسرة، واللجوء للعزلة والغياب عن المجتمع، ‏وارتكاب السلوكيات المنحرفة، بالإضافة للتعثر الدراسي وعدم ‏التكيف مع التعليم.‏

وبيّنت أنه من العلامات الدالة على تعاطي المخدرات، تحول ‏سلوك الشخص تجاه العدوانية والتلفظ بكلمات دون وعي، ‏والغثيان والشعور الدائم بالاكتئاب والتغيب عن المدرسة أو ‏العمل.‏

ولفتت إلى أن سرقة الأشياء الثمينة من المنزل قد يكون أحد ‏أسبابها وجود مدمن بهدف الحصول على ثمن الجرعة.