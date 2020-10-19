“الأحوال المدنية” تعلن وظائف شاغرة للجنسين في عدد من المناطق

بلادي – الرياض :أعلنت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، توفر عدد من الوظائف الشاغرة للرجال والنساء، من حملة الشهادة الثانوية فأعلى، وذلك للعمل في عدد من مناطق ومحافظات المملكة.

وأوضحت الأحوال المدنية أن التقديم للوظائف مستمر من الأحد 1442/3/1، وحتى نهاية الخميس المقبل 1442/3/5، وأن الترشيح النهائي سيتم بعد الانتهاء من مطابقة البيانات والمقابلات الشخصية.

وأبانت أنه على الراغبين في التقدم إرسال طلباتهم عبر البريد الإلكتروني ([email protected]) مع إرفاق السيرة الذاتية موضحاً بها العنوان الوطني، والمؤهل الدراسي بصيغة (pdf)، وصورة للهوية الوطنية.

وأشارت إلى أنه من بين الشروط الواجب توافرها في المتقدم، أن يكون سعودي الجنسية، وأن يكون حسن السيرة والسلوك والسمعة وغير محكوم عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، وألا يكون متزوجاً من غير سعودية، وألا تكون متزوجة من غير سعودي.