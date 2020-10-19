“البيئة”: فتح باب التسجيل للبرنامج التدريبي المتكامل لتربية النحل

بلادي – الرياض :أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، اليوم (الإثنين)، فتح باب التسجيل للبرنامج التدريبي المتكامل لتربية النحل.
ويبدأ التسجيل من اليوم الإثنين، 19 أكتوبر، وحتى الأحد 8 نوفمبر2020، عبر الرابط الإلكتروني، ويمتد البرنامج لـ3 أشهر مجانية، ويستهدف الذكور والإناث، على أن تعطى الأولوية لغير الموظفين، ومن ليس لهم سجل تجاري.
وأوضحت الوزارة أن المميزين سيتم اختيارهم للمشاركة في المعارض والمهرجانات مجانًا، كما يحصل المتدربون على دعم فني وعيني، إضافة لإمكانية الحصول على دعم من صندوق التنمية الزراعية.
يذكر أن المدربين نخبة من الخبراء المحليين والدوليين، وتمنح الوزارة رخصة مزاولة مهنة “نحال”.
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