“الحبوب”: إيداع مستحقات ‏الدفعة التاسعة لمزارعي القمح المحلي

بلادي – الرياض :أعلنت المؤسسة العامة للحبوب، اليوم (الإثنين)، بدء صرف مستحقات الدفعة التاسعة لمزارعي القمح المحلي، الذين قاموا بتوريد الكميات المحددة لهذا الموسم، وقاموا بإقفال حساباتهم وذلك من خلال منصة “محصولي” بموقع المؤسسة الإلكتروني.

وأوضحت المؤسسة أن إجمالي ما تم إيداعه لهذه الدفعة مبلغ 13,4 مليون ريال بالحسابات البنكية لـ44 مزارعا، ليصل ما تمّ إيداعه من دفعات حتى الآن إلى مبلغ 400 مليون ريال لـ 1,437 مزارعاً بكمية 344 ألف طن.

وأشارت إلى أنه سيتم إيداع الدفعات التالية بحسب الكميات الموردة وبعد استكمال إجراءات الإقفال والتدقيق.

يذكر أن المؤسسة العامة للحبوب بدأت بتسلم القمح المحلي من المزارعين للموسم الحالي اعتباراً من 19 / 8 / 1441هـ، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 66 بتاريخ 25 / 2 / 1437هـ المتضمن ضوابط إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء، والقاضي بتكليف المؤسسة بشراء القمح من المزارعين المؤهلين في حال اختيارهم زراعة القمح، وذلك لمدة 5 سنوات وبكمية لا تتجاوز 700 ألف طن سنوياَ.