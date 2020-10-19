خبير تقني يحذر من حفظ الأرقام السرية على المتصفحات لهذا السبب

بلادي – الرياض :حذر الخبير التقني، عبدالعزيز الحمادي من حفظ الأرقام السرية في المتصحفات عند مشاركتها مع الآخرين.

وأكد الحمادي، أنه في أقل من 30 ثانية، بإمكان أي شخص قراءة الأرقام السرية، ودون حاجة للإذن، وبطريقة بدائية شهيرة.

وأشار إلى أنه يستطيع أحد المشاركين في الجهاز، الولوج إليه عبر الضغط على الزر الأيمن واختيار “inspect” (فحص)، ثم تحويل صيغة كلمة المرور إلى الصيغة النصية، عندها سيستطيع الكشف عن كلمة المرور والبيانات السرية.

ونصح بعدم حفظ كلمة المرور على المتصفحات عند مشاركة الجهاز مع الأشخاص، وهي العادة التي يقوم بها أغلبنا لتسهيل الدخول إلى الحسابات.