“الأرصاد”: توقعات بسقوط أمطار على شمال المملكة بداية الأسبوع ‏المقبل

بلادي – الرياض :أكدت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أنها تراقب الحالة ‏الجوية المطرية المتوقعة على البحر الأبيض المتوسط ‏ابتداءً من ‏‏20 أكتوبر الجاري.‏

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وأشارت إلى احتمالية ‏تأثر أجزاء من شمال المملكة‏‎ ‎بتواجد ‏تشكيلات من السحب تؤدي إلى سقوط ‏أمطار متفرقة تسبقها ‏حالة نشاط في الرياح السطحية وذلك خلال الفترة من ‏‏24 إلى 26 ‏أكتوبر.

وكانت الهيئة قد أوضحت في تقريرها، أن طقس اليوم (الإثنين) يشهد تأثر بعض الأجزاء ‏الواقعة ما بين مكة المكرمة والمدينة المنورة برياح شرقية نشطة ‏السرعة، قد تثير الغبار خلال النهار مصحوبة بارتفاع في ‏درجات الحرارة، في حين يكون الطقس مستقرا على بقية مناطق ‏المملكة‎.