“الأرصاد”: توقعات بسقوط أمطار على شمال المملكة بداية الأسبوع ‏المقبل

بلادي – الرياض :أكدت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أنها تراقب الحالة الجوية المطرية المتوقعة على البحر الأبيض المتوسط ابتداءً من 20 أكتوبر الجاري.
وأشارت إلى احتمالية تأثر أجزاء من شمال المملكة بتواجد تشكيلات من السحب تؤدي إلى سقوط أمطار متفرقة تسبقها حالة نشاط في الرياح السطحية وذلك خلال الفترة من 24 إلى 26 أكتوبر.
وكانت الهيئة قد أوضحت في تقريرها، أن طقس اليوم (الإثنين) يشهد تأثر بعض الأجزاء الواقعة ما بين مكة المكرمة والمدينة المنورة برياح شرقية نشطة السرعة، قد تثير الغبار خلال النهار مصحوبة بارتفاع في درجات الحرارة، في حين يكون الطقس مستقرا على بقية مناطق المملكة.
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