شهد الجهني تحقق المركز الأول

فؤاد الجهني جدة : حققت الطالبة شهد بنت توفيق الجهني المركز الأول ضمن مسابقة كلية الإتصال والإعلام بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة ضمن مسابقة الكلية لأجمل تصميم انفوجرافيك لعناصر التنمية المستدامة … حيث حصلت الطالبة شهد على المركز الأول … في إبداع منقطع النظير لما إحتواه التصميم على تحديات ونشاطات المجتمع الإنساني للعالم بشكل تناسقت فيه خطوط الألوان المبتكرة المشتملة على العبارات التي تحاكي المعنى الحقيقي في الصورة … دوت الخليج تتقدم بأسمى آيات التهاني والتبريكات للطالبة شهد بنت توفيق الجهني … راجين من الله العزيز القدير لها دوام التوفيق والسداد ….

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