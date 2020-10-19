البحرين للعمل التطوعي تبارك انطلاق الدورة الثامنة لجائزة الاميرة صيتة بنت عبدالعزيز

دوت الخليج – محمد البدر

تبارك جمعية البحرين للعمل التطوعي مؤسسة جائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي انطلاق الدورة الثامنة من الجائزة بعنوان ( العمل الاجتماعي في مواجهة الأزمات والمخاطر ) والتى انطلقت فعالياتها بحضور صاحب السمو الأمير سعود بن فهد بن سعود الكبير عضو مجلس الأمناء نائب رئيس اللجنة التنفيذية وصاحب السمو الأمير سلمان بن محمد ال سعود عضو مجلس الأمناء واللجنة التنفيذية والأستاذ الدكتور فهد بن حمد المفلوث الأمين العام للجائزة، وحضور وسائل الإعلام .

وبين السيد عبدالعزيز راشد السندي رئيس جمعية البحرين للعمل التطوعي أن استمرار الجائزة على مدار 8 سنوات يؤكد النهج الكبير الذي توليه المملكة العربية السعودية بالعمل الاجتماعي باعتباره لبنة أساسية في رفع مستوى الفرد والمجتمع .

وأضاف السندي أن الجائزة تحمل اسم الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز آل سعود حيث ترسخ اسم الأميرة صيتة رحمها الله في العمل الخيري والاجتماعي فكانت نبعاُ للخير في أسرتها ومجتمعها ، واستمر الأثر بأعمالها التطوعية والخيرية ، وتأصيلاً لهذا العطاء أسست جائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي إيماناً بأهمية العمل الاجتماعي ، حيث يتم سنوياً اختيار موضوع معين يختص بالعمل الاجتماعي .

واوضح الدكتور فهد بن حمد المغلوث الأمين العام للجائزة في حفل انطلاق الدورة الثامنة بأنه تم تحديث موقع الجائزة واطلاق الموقع الجديد وكذلك اعتماد فرع خامس للجائزة متمثل في جائزة تقديرية للمؤسسات باسم ( المسؤلية الاجتماعية للشركات ) إضافة إلى إطلاق مبادرة رصد وإصدار كتاب توثيقي شامل باسم ” ذاكرة للتاريخ ” لرصد جميع الجهود التي بذلت من قبل جميع المبادرات والفعاليات للتصدي لجائة كورونا من قبل المؤسسات الحكومية والأهلية والقطاع الخاص و الأفراد ، حيث أن الأمانة العامة للجائزة رصدت الكثير من الجهود الكبيرة والمتميزة التي نشعر بالفخر والاعتزاز نحوها ويحق لكل مواطن الافتخار بها بإعتبارها إنجاز سعودي بكوادر وطنية تتداولها الأجيال بكل فخر وإعتزاز .

وأشاد رئيس جمعية البحرين للعمل التطوعي بمختلف المبادرات العديدة لمؤسسة جائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي ، حيث ان تلك المبادرات والتى تقام على مدار العام بمختلف مسمياتها واهدافها تخدم العمل الاجتماعي في أرجاء المملكة العربية السعودية ، مؤكداً أن مؤسسة جائزة الأميرة صيتة تولي الشراكة مع جمعية البحرين للعمل التطوعي بشكل خاص ومع الجهات الأخرى بشكل عام أهمية كبيرة كون أن للجائزة برامج وأنشطة كثيرة تهدف من خلالها نشر ثقافة العمل الاجتماعي وازدهاره في المجتمع العربي .