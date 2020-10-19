بلدي الأحساء يكرم المشاركين في حملة “الأحساء تغرس 2020”

الأحساء – جاسم العبود
كرم المجلس البلدي التابع لأمانة الأحساء الفرق التطوعية والمتطوعين المشاركين في حملة “الأحساء تغرس 2020″، التي امتدت خلال الفترة من 23 سمبتمبر إلى 5 أكتوبر، في قاعة هجر بمقر أمانة الأحساء، وذلك يوم الأحد الموافق 18 أكتوبر الجاري، بحضور رئيس المجلس البلدي الدكتور أحمد بن حمد البوعلي.
الحملة التطوعية التي شارك فيها ما يقارب 700 متطوع و47 فريقاً تطوعياً تم من خلالها زراعة عشرة آلاف شتلة أمام منازل المواطنين الذين بادروا بعزيمة حفر أحواض أمام منازلهم.
الجدير بالذكر أن الحملة قد حصلت على دعم ومساندة عدة جهات حكومية وشركات ومؤسسات خاصة، تم تدشينها من قبل المجلس البلدي.
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