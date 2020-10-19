وزير الطاقة: حالة من عدم اليقين تسيطر على الأسواق.. وهناك وعود بتخفيض الإنتاج خلال الشهرين المقبلين

بلادي – الرياض :قال وزير الطاقة، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، إن حالة من عدم اليقين قوية تبقى مسيطرة على أسواق الطاقة العالمية، مشددًا على عزم “أوبك بلس” على مواصلة الاستراتيجية التي اتبعتها لإحداث التوازن في السوق.
وأكد، خلال افتتاح اللجنة الوزارية الرقابية المشتركة التابعة لأوبك بلس، أن حكمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان ساعدت في التوصل إلى هذا النموذج من الاتفاق والتعاون.
ولفت إلى وعود الدول بخفض إنتاجها خلال الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر للوفاء بكامل التزاماتهم، مشيرًا إلى أن الاتفاق الحالي لأوبك بلس ينص على تخفيض الإنتاج بـ7.7 مليون برميل.
وأضاف وزير الطاقة أن أوبك بلس عليها الالتزام بما يُعرف بالمبادئ الثلاثة، وأن نكون فاعلين ونبني قراراتنا وفق المعلومات والبيانات، مؤكدًا أن الوقت يمضي سريعًا، وعليهم استباق الأحداث واتخاذ إجراءات وقائية لتفادي الاتجاهات السلبية.
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