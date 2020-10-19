“الغذاء والدواء” تحذر من منتج عناية بالشفاه يتسبب في مخاطر صحية وتنصح بالتخلص منه

بلادي – الرياض :حذَّرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من منتج متخصص بالعناية بالشفاه، بسبب ما يحتويه من نسبة عالية لمادتي الرصاص والزرنيخ.
وأوضحت أنها قامت بتحليل عينات من المنتج المتداول في الأسواق المحلية، وأظهرت النتائج تجاوز نسبة الرصاص والزرنيخ الحد المسموح به للشوائب في لائحة متطلبات السلامة في مستحضرات التجميل والعناية الشخصية.
وأكدت أن التعرض لنسبة عالية من هذه المواد قد يتسبب في مخاطر صحية للمستخدم، ناصحةً المستهلكين بالتخلص من العينات الموجودة لديهم، والتأكيد على شراء المنتجات من مصادر موثوقة.
واتخذت الهيئة الإجراءات اللازمة لسحب المنتج من الأسواق ومنع دخوله، بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة تجاه المخالفين، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.
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