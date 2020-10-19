رئاسة الحرمين تخصص 4 مناطق لاستقبال المعتمرين في الدفعة الثانية

بلادي – الرياض :خصصت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي مسارات محددة لاستقبال الدفعة الثانية من المعتمرين في كافة مداخل ساحات المسجد الحرام.

وأوضحت الرئاسة أن نقاط استقبال المعتمرين هي باب علي رضي الله عنه، ومدخل أجياد، ومدخل نفق كدي، ومدخل الشبيكة، مؤكدة أنها حددت لكل منطقة رئيس موقع مدعوما بعدد من المراقبين، وذلك حسب المسارات المحددة والمخططة لهم.

من جانبه، أكد مدير إدارة الساحات بالمسجد الحرام، أحمد العتيبي، أن الإدارة قامت بتوفير الجو المناسب للعبادة بكل طمأنينة وروحانية للمعتمرين، مشددًا على أن جميع منسوبي الإدارة كانوا متواجدين في كافة المداخل والمسارات لضمان سير العمل بالشكل المطلوب.