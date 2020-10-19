بلادي – الرياض :خصصت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي مسارات محددة لاستقبال الدفعة الثانية من المعتمرين في كافة مداخل ساحات المسجد الحرام.
وأوضحت الرئاسة أن نقاط استقبال المعتمرين هي باب علي رضي الله عنه، ومدخل أجياد، ومدخل نفق كدي، ومدخل الشبيكة، مؤكدة أنها حددت لكل منطقة رئيس موقع مدعوما بعدد من المراقبين، وذلك حسب المسارات المحددة والمخططة لهم.
من جانبه، أكد مدير إدارة الساحات بالمسجد الحرام، أحمد العتيبي، أن الإدارة قامت بتوفير الجو المناسب للعبادة بكل طمأنينة وروحانية للمعتمرين، مشددًا على أن جميع منسوبي الإدارة كانوا متواجدين في كافة المداخل والمسارات لضمان سير العمل بالشكل المطلوب.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئاسة الحرمين تخصص 4 مناطق لاستقبال المعتمرين في الدفعة الثانية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صحيفة بلادي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.