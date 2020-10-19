إنقاذ رضيعة عمرها 10 أشهر كانت تعاني من تشوهات خلقية معقدة بالقفص الصدري في الرياض

بلادي – الرياض :أعلنت وزارة الدفاع، اليوم (الإثنين)، عن تحقيقها إنجازاً طبياً في علاج طفلة تبلغ من العمر 10 أشهر تعاني من تشوهات خلقية ومعقدة في بنية القفص الصدري، وذلك في مركز الأمير سلطان لمعالجة أمراض وجراحة القلب بالرياض.

وأجرى فريق طبي بالمركز عملية بالغة التعقيد والخطورة للطفلة، والتي كانت تعاني من وجود القلب خارج القفص الصدري مع تشوهات خَلقية ومعقدة نادرة جداً “خماسية كانتريل” في بنية القفص الصدري وجدار البطن والقلب والحجاب الحاجز.

جدير بالذكر أن العمليات الاعتيادية من هذا النوع تستغرق قرابة 3 ساعات، بينما استغرقت هذه العملية 8 ساعات، لحداثة سن الحالة ولاختلاف مراحل الإصلاح فيها وشدة تعقيدها.