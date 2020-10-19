وزير الصناعة: نعول على قطاعي الصناعة والثروة المعدنية لخلق 600 ألف فرصة عمل

بلادي – الرياض :أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر الخريف، أن الصناعة والتعدين من أهم القطاعات التي يمكن أن تساهم في تحقيق رؤية المملكة 2030 في التنوع الاقتصادي وخلق فرص عمل.

وأوضح، خلال حديثه للإخبارية، أنه يمكن قياس ما تم إنجازه من تقدم على مستوى تحقيق أهداف الرؤية من خلال تتبع بداية برامجها وخطوات في تحقيق المستهدفات، مشيرًا إلى أن إنشاء وزارة الصناعة والثروة المعدنية يُعد من أهم الخطوات التي حققتها المملكة لمتابعة نهجها نحو تحقيق الرؤية أو تصحيح المسار إن كان هناك حاجة لذلك.

وشدد الخريف على أهمية إنشاء وزارة الاستثمار، والتي يمكن أن ترتكز إليها قطاعات الصناعة والثروة المعدنية لمواصلة المكتسبات التي حققتها المملكة على مدى الأربعين عامًا الماضية، مؤكدًا أنه يمكن للمتابعين رصد مدى التقدم الذي تم إحرازه على مستوى تحقيق أهداف الرؤية، بما في ذلك إنشاء هيئة المحتوى المحلي وهيئة التجارة الخارجية وبنك الاستيراد والتصدير والصندوق الصناعي.

وأبان أن قطاعي الصناعة والتعدين يمكن أن يخلقا 600 ألف وظيفة بشكل مباشر، بالإضافة إلى الفرص التي من الممكن خلقها بشكل غير مباشر في القطاعات اللوجيستية والخدمية، وهي قطاعات يمكن أن تستفيد من الاستثمارات، بما يساهم في تحقيق أهداف الرؤية.