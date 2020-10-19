مساعد أمين الطائف يوضح أسباب فرض رسوم على مواقف ذوي الاحتياجات الخاصة

بلادي – الرياض :رد مساعد أمين منطقة الطائف، أمين الشهراني ،على تساؤل مواطن من ذوي الاحتياجات الخاصة حول أسباب فرض رسوم على المواقف الخاصة بذوي الإعاقة.

وقال، خلال حديثه لبرنامج “ياهلا” على قناة “روتانا خليجية”، إن المواقف في المناطق التجارية تُفرض عليها رسوم مخفضة جدا تُقدر بـ2.5 ريال للساعة، مشيرًا إلى أن ذلك يهدف لمنع استخدام هذه المواقف كمستودعات سيارات لفترة طويلة، ولضمان أن تكون هذه المواقف شاغرة واستمرار تقديمها.

ورأى المواطن أن الدولة أعطت مواقف ذوي الاحتياجات الخاصة لهم مجانًا، متسائلًا عن أسباب تحصيل أمانة الطائف رسوما عليها، ليرد عليه الشهراني بأنه لا توجد أي مادة تنص على أن تكون المواقف مجانًا، مشيرًا إلى أن الهدف من هذه الرسوم تنظيمي بحت.