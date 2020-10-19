“المياه الوطنية” تنفذ 41 مشروعاً للصرف الصحي بجدة بتكلفة ‏تجاوزت ملياري ريال

بلادي – الرياض :أعلنت شركة المياه الوطنية أنها انتهت من تنفيذ 31 مشروعًا ‏لشبكات الصرف الصحي، بالإضافة لبدء تنفيذ 10 مشروعات ‏أخرى في محافظة جدة خلال عامي (2019م – 2020م)، بتكلفة ‏تجاوزت ملياري ريال.

وأوضح رئيس القطاع الغربي بشركة المياه الوطنية، المهندس ‏محمد الغامدي، أن المشاريع المنفذة تضمنت مد ‏شبكات بأطوال بلغت 130 كلم، كما تم تنفيذ قرابة 16 ألف ‏توصيلة منزلية خاصة بالصرف الصحي، بتكلفة تجاوزت ‏‏1.4مليار ريال، تخدم أكثر من 300 ألف نسمة‎.

وأشار إلى أنه تمت الترسية والبدء في تنفيذ حزمة جديدة من مشاريع ‏للصرف الصحي في عام 2020 بمدينة جدة بلغت 10 مشاريع ‏يجري العمل على استكمالها، بأطوال شبكات تقارب 294 كيلومتراً وتكلفة مالية قاربت 670 مليون ريال، لخدمة أكثر من 200 ‏ألف نسمة.‏