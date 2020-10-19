“المياه الوطنية” تنفذ 41 مشروعاً للصرف الصحي بجدة بتكلفة ‏تجاوزت ملياري ريال

بلادي – الرياض :أعلنت شركة المياه الوطنية أنها انتهت من تنفيذ 31 مشروعًا لشبكات الصرف الصحي، بالإضافة لبدء تنفيذ 10 مشروعات أخرى في محافظة جدة خلال عامي (2019م – 2020م)، بتكلفة تجاوزت ملياري ريال.
وأوضح رئيس القطاع الغربي بشركة المياه الوطنية، المهندس محمد الغامدي، أن المشاريع المنفذة تضمنت مد شبكات بأطوال بلغت 130 كلم، كما تم تنفيذ قرابة 16 ألف توصيلة منزلية خاصة بالصرف الصحي، بتكلفة تجاوزت 1.4مليار ريال، تخدم أكثر من 300 ألف نسمة.
وأشار إلى أنه تمت الترسية والبدء في تنفيذ حزمة جديدة من مشاريع للصرف الصحي في عام 2020 بمدينة جدة بلغت 10 مشاريع يجري العمل على استكمالها، بأطوال شبكات تقارب 294 كيلومتراً وتكلفة مالية قاربت 670 مليون ريال، لخدمة أكثر من 200 ألف نسمة.
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