“دوت الخليج ” تُقيم اللقاء التعريفي الأول للبرنامج التدريبي الميداني

دوت الخليج – المدينة : مشاري الرحيلي أقامت اليوم دوت الخليج الإلكترونية اللقاء التعريفي الأول للبرنامج التدريبي الميداني للترم الأول من الفصل الدراسي الحالي حيث قدم اللقاء الاستاذ عماد الصاعدي رئيس التحرير والأستاذة أوصاف الفارس مشرفة التدريب الميداني. وأوضحت الأستاذة أوصاف بأن مدة التدريب الميداني سبعة أسابيع ويجب على كل طالب تسليم 7 تكاليف عبارة عن مواد تحريرية خبرية أو تقريرية وسيتم تسليم كل تكليف خلال الأسبوع وتختم المواد التحريرية بتسليم التحقيق الصحفي.

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