“دوت الخليج” تبدأ “التدريب الميداني” بلقاء إفتراضي… تخللها مداخلات من الطلاب ونصائح من هيئة التحرير

دوت الخليج – المدينة المنورة: محمد الحميدي

انطلق مساء اليوم الأثنين الموافق 2/ربيع الأول/1442هـ البرنامج التدريبي المخصص لطلاب قسم الإتصال والإعلام في جامعة طيبة بلقاء إفتراضي للتعريف بخدمات الصحيفة والإنجازات المتبادلة بين القسم والصحيفة والتي أثمرت عن نتاج صحفي وإعلامي من إنتاج الطلاب وإشراف كادر دوت الخليج.

وبدأ اللقاء التعريفي من رئيس التحرير أ.عماد الصاعدي ومشرفة التدريب الميداني أ. أوصاف الفارس بكامل الخدمات المقدمة من دوت الخليج إلى المجتمع والفوائد التي سيكتسبها الطلاب خلال فترة التدريب التي ستستمر لمدة شهرين يتخللها لقاءات مع أبرز إعلاميي المملكة لتعم فائدتهم على عموم الطلاب، بالإضافة إلى المتابعة الدورية لأعمال الطلاب من تحقيقات وتقارير صحفية على أن يتم نشرها في النسخة الدورية للصحيفة والتي خُصصت لطلاب أقسام الإعلام والإتصال.

وتخلل اللقاء الذي أقيم عبر منصة الإتصال الإفتراضي “زووم” مداخلات من طلاب القسم لطرح استفساراتهم والحديث عن آرائهم وملاحظاتهم بالإضافة إلى تعريف الطلاب بأنفسهم لخلق جو من التجانس بينهم.