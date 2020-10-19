صحيفة “دوت الخليج” تجتمع مع الطلبة الجامعيين للتدريب الميداني

رئيس التحرير / عماد الصاعدي وضع النقاط على الحروف دوت الخليج – المدينة : شذى عزي بدأت دوت الخليج في يوم الإثنين الموافق 2\1\1442لقائها التدريبي الأول لهذا الفصل الدراسي لطلاب وطالبات قسم الاتصال والإعلام بجامعة طيبة و عدة جامعات أخرى, باجتماعها على برنامج الاجتماعات الافتراضية (zoom) , وتم في بداية اللقاء التعريف بصحيفة دوت الخليج من قبل الأستاذ عماد الصاعدي رئيس تحرير صحيفة بلادي والمدير التنفيذي لمركز الاعلام الرقمي ,وتم بعد ذلك مناقشة عدة محاور أساسية للتدريب في الصحيفة ,ومن أهمها خطة التدريب لهذا الفصل في ظل الأوضاع الراهنة وسوف تكون على سبعة أسابيع بداية من يوم الأحد 1\3 إلى 19\4 يوم الخميس ,وأكد الصاعدي على أهمية حضور الدورات وورش العمل ,وأنه سيكون هناك تسجيل للحضور والانصراف علما أن الطالب المتغيب أو غير المتفاعل سوف يغيب ويخصم من درجات التقييم النهائي ,وأكد أيضاً على ضرورة إرسال المتطلبات الإسبوعية دون تأخير ,وفي نهاية اللقاء تم مشاركة الطلاب والطالبات أسئلتهم والرد على استفساراتهم بمشاركة مشرفة التدريب الميداني ومديرة مركز الإعلام الرقمي أ.أوصاف الفارس .

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