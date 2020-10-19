“تفاؤل” تدشن المرحلة الثانية من مبادرة “رعيتمونا واليوم نرعاكم”

الأحساء – جاسم العبود

دشنت جمعية مكافحة السرطان الخيرية بالأحساء “تفاؤل” المرحلة الثانية من مبادرة “رعيتمونا واليوم نرعاكم” لرعاية كبار السن من مرضى السرطان في مقر الجمعية بحضور رئيس مجلس إدارة الجمعية “محمد بن عبدالعزيز العفالق”، وذلك مساء اليوم الأثنين الموافق 19/ 10 / 2020 مـ.

مبادرة “رعيتمونا ونحن صغار، فجاء دورنا لنرعاكم وأنتم في أمس الحاجة إلينا”، تهدف إلى تقديم الاهتمام بكبار السن ورد الجميل، والعمل على تهيئة بيئة مناسبة لهم، وتوفير احتياجاتهم الخاصة، الصحية والنفسية والاجتماعية لمن لم يستطيع من أسر ذوي الدخل المحدود من مرضى السرطان.

المبادرة التي يقوم على تنفيذها سفيرا النوايا الحسنة للجمعية النرويجية للعدالة والسلام “حافظه بنت خالد الجوف” و “راشد بن عبدالرحمن القناص” بالتعاون مع جمعية مكافحة السرطان بالأحساء “تفاؤل”، بخطة زمنية مدتها اثنا عشر شهراً.

وفي تصريح لصحيفة “دوت الخليج” قال رئيس مجلس إدارة جمعية مكافحة السرطان بالأحساء “محمد العفالق” بأن رائدي المبادرة هما “حافظ الجوف” و “راشد القناص”، هما من فكرا فيها، وعرضاها على الجمعية، والجمعية تبنتها بشراكة معهما، بحيث يستفيدان من الخدمات الموجودة في الجمعية، كالتوصيل والبحث الاجتماعي.

وأكد “العفالق” بأن دور جمعية “تفاؤل” سيكون له صدى إنساني كبير على المجتمع بصورة عامة وعلى فئة كبار السن بصفة خاصة.

كما التقت صحيفة “دوت الخليج” بالمدير التنفيذي لجمعية مكافحة السرطان ” فؤاد الجغيمان” وعن المبادرة قال: في ظل جائحة كورونا تحرص الجمعية على تطبيق الاحترازات التي أوصت بها وزارة الصحة، وخاصة للمستفيدين من الجمعية، فمرضى السرطان هم أقل مناعة، وخوفاً عليهم من الإصابة بهذا المرض لم نجعل الدعوة عامة، وحرصنا أن يكون حضورهم عن بعد.

وأضاف “الجغيمان” بان هذه المبادرة صدرت من شخصين، وذلك يعني أن الكل يستطيع أن يقدم، والكل يستطيع أن يبذل ولو البسيط، فكبار السن يستحقون لمسة ولو بسيطة تسعدهم، وأننا إذ نقدم أي عمل لأي إنسان فهو قربة إلى الله.

وفي ختام الحفل كرمت جمعية مكافحة السرطان الخيرية بالأحساء “تفاؤل” سفيري النوايا الحسنة “حافظه الجوف” و “راشد القناص” على جهودهما في هذه المبادرة، وأخذت الصور التذكارية.