٤٦متدربة في دورات معهد فتاتي

دوت الخليج – الأحساء : هاني الطويل

نفذ معهد فتاتي للتدريب التابع لجمعية فتاة الأحساء التنموية الخيرية دورتان تدريبيتان لدعم العنصر النسائي في المجتمع فكانت الدورة الأولى تخص مهارات الخياطة امتدت الدورة إلى ثلاثة شهور بمعدل 480ساعة تدريبية من الفترة الصباحية وهذه الدوره شاملة لكل أساسيات الخياطة من بداية التعامل مع الماكينة إلى خياطة فساتين سهرة.

بينما كانت الأخرى تخص التجميل وامتدت أيضاً إلى ثلاثة شهور بمعدل ٢٤٦ ساعه تدريبية من الفتره الصباحية تشمل طرق العناية بالبشرة وطرق وضع المكياج من البسيط إلى الاحترافي والشعر وكل مايخصه من تسريحات وصبغات ومعالجات.

وذكرت مديرة المعهد أ/ منيره الدوسري أنه في ختام الدورتين تحصل المتدربة على شهادة معتمده من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تؤهلها لترخيص عملها الخاص وفتح مشروع مستقل

كما تمكنها من فرصة الحصول على قرض من بنك التنمية يصل إلى٣٠٠٠٠٠٠ ألف ريال

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الجدير بالذكر أن كلا الدورتين كانت حضورية في مقر المعهد مع الالتزام بالتباعد الاجتماعي والإجراءات الاحترازيه حفاظاً على صحة المتدربات .