شاهد “إنفوجرافيك” حول توزيع حالات الإصابة الجديدة بكورونا بحسب المناطق والمدن اليوم الثلاثاء

بلادي – الرياض : أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء ، عن تسجيل إصابة 385 جديدة بفيروس “كورونا”، و 16 حالة وفاة ، و 375 حالة تعافي .

وأضافت الصحة أن إجمالي حالات المصابين في المملكة وصل إلى 342968 حالة حتى الآن ، ووصل مجموع المتعافين إلى 329270 حالة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 5217 حالة وفاة .

وكشفت الصحة عن توزيع حالات الإصابة الجديدة بكورونا بحسب المناطق والمدن من خلال إنفوجرافيك اليوم الثلاثاء .

وجاء توزيع حالات الإصابة الجديدة بين مناطق ومدن المملكة كالتالي :