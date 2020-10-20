نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خدمة عملاء بنك الراجحي ،كل وسائل الاتصال منها رقم خدمة العملاء مصرف الراجحي المجاني في المقال التالي

عمر شويل - جدة خدمة عملاء بنك الراجحي ومنها رقم خدمة العملاء مصرف الراجحي المجاني تُعد من أقوى خدمات العملاء على مستوى بنوك المملكة العربية السعودية قاطبة؛ ويعود ذلك إلى حجم البنك ومكانته الضخمة وتاريخه الطويل الذي يمتد لأكثر من نصف قرن من الزمان، وتمتد فروع الراجحي وتنتشر حول العالم، إذ لا يقتصر نشاط البنك على المملكة فحسب، وإنما توسع نشاطه ليشمل دول ماليزيا، والكويت، والأردن.

ونظرا لحرص إدارة مصرف الراجحي على تقديم خدمة عملاء على درجة عالية من الكفاءة واليُسر إلى عملائها الكرام؛ فقد قامة بإتاحة عدد كبير من وسائل وطرق التواصل معها، والتي تتنوع لتلائم جميع العملاء الحاليين والعملاء الجدد على اختلاف ظروفهم وقدراتهم

خدمة عملاء بنك الراجحي .. كل وسائل الاتصال المتاحة

تتنوع هذه الطرق لتشمل:

أرقام خدمة العملاء لمختلف فئات العملاء والخدمات المتاحة

إمكانية تقديم طلب أو رفع شكوى عن طريق الموقع الإلكتروني للبنك

إمكانية التواصل من خلال حسابات البنك على مواقع التواصل الاجتماعي

إمكانية التواصل المباشر مع خدمة العملاء من خلال الزيارة المباشرة لأقرب فرع من فرع البنك.

رقم خدمة العملاء مصرف الراجحي لكل فئة

رقم خدمة العملاء الحاليين من داخل المملكة العربية السعودية 966920003344

رقم خدمة العلماء الحاليين الدولي للتواصل من خارج المملكة العربية السعودية 966114603333

رقم خدمة العملاء الجدد من داخل المملكة العربية السعودية 8001241222

رقم خدمة عملاء الخاصة والتميز من داخل المملكة العربية السعودية 8001248880

رقم خدمة عملاء الخاصة والتميز الدولي للتواصل من خارج المملكة العربية السعودية 966920005544

رقم خدمة عملاء بنك الراجحي المجاني للاستفسارات والبلاغات والشكاوى 8001244455

تقديم طلب أو رفع شكوى

يمكنك أن تقوم بتقديم طلب أو رفع شكوي لبنك الراجحي بكل بساطة وسهولة ويُسر عن طريق الدخول إلى صفحة نموذج التواصل على الموقع الرسمي لبنك الراجحي ، ثم تعبئة النموذج بالطريقة التالية:

تعبئة خانة الاسم الأول تعبئة خانة الاسم الأخير تعبئة خانة رقم الجوال الخاص بك تعبئة خانة البريد الإلكتروني تعبئة خانة رقم الهوية أو رقم الإقامة اختيار المنتج الذي ترغب بتقديم الطلب أو الشكوى بشأنه من الخيارات الموجودة بالقائمة المنسدلة وهي: تمويل المستهلك ، بطاقات ، الحسابات الجارية ، مدفوعات سداد ، نقاط البيع ، أخرى. كتابة الطلب أو الشكوى الخاصة بك في الخانة المخصصة لذلك. اختيار مربع I am not a robot والذي يُثبت للموقع أن إنسان حقيقي ولست كود برمجي يحاول التلاعب بالنموذج. الضغط على زر الإرسال لإرسال طلبك أو شكواك إلى خدمة عملاء بنك الراجحي.

كما يجب التنويه إلى أن جميع خانات النموذج إلزامية، ولا يمكنك ترك أي منها دون تعبئة أو اختيار، وإلا لن يكون متاحا إرسال الطلب أو الشكوى.

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حسابات خدمة عملاء بنك الراجحي على شبكات التواصل الاجتماعي

يمكنك التواصل مع خدمة عملاء مصرف الراجحي من خلال الدخول على حسابات البنك على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة وإرسال رسالة خاصة.

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زيارة أقرب فرع من فروع البنك

يمكنك معرفة أقرب فرع من فروع بنك الراجحي إليك (كما يمكنك معرفة أقرب ماكينة صراف آلي إليك) عن طريق الدخول إلى الصفحة المخصصة لذلك على الموقع الرسمي لبنك الراجحي

من خلال هذه الصفحة ستقوم بالبحث عن أقرب فرع من فروع البنك بعدة طرق في غاية البساطة؛ فإذا كنت تستخدم هاتفك الجوال يمكنك أن تصل للفرع المطلوب دون كتابة أي شيء، من خلال الضغط على أيقونة الـ GPS بجانب صندوق البحث، وسيقوم الموقع بتحديد مكانك وإعلامك بأقرب فرع لك.

يمكنك أيضا أن تقوم بكتابة اسم مدينتك أو منطقتك في صندوق البحث لتصل إلى أقرب الفروع منك، وفي كلا الحالتين ستجد بجوار أيقونة الـ GPS أيقونة أخرى للفلاتر، ومن خلال الضغط على هذه الأيقونة سيظهر لك شريط الفلاتر، والذي تستطيع من خلاله أن تحدد ما إذا كنت تبحث عن ماكينة صراف آلي أو فرع من فروع البنك.

وهكذا نكون قد عرضنا لكل وسائل الاتصال مع خدمة عملاء بنك الراجحي ، ومنها رقم خدمة العملاء مصرف الراجحي المجاني ، وغيره من وسائل اتصال متنوعة، آملين أن نكون قد سهلنا عليك عملية الاتصال بالبنك، عبر ذكر هذه المجموعة من المعلومات الهامة والقيمة، وهذه المجموعة من الروابط بكل حسابات البنك على مواقع التواصل الاجتماعي، وعبر الشرح المُفصَّل لعملية تقديم طلب أو شكوى من خلال نموذج الاتصال المتاح على موقع البنك.