تمويل مصرف الإنماء للوحدة السكنية فيلا شقة عمارة سكنية

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عمر شويل - جدة تمويل مصرف الإنماء للوحدة السكنية، التى يقدمها مصرف الإنماء إلى جموع الشعب السعودي والتى تتميز بطول فترات السداد والتى تصل إلى 30 عام، بالإضافة إلى قيمة التمويل التى يسمح بها بنك الإنماء إلى الراغبين فى الحصول على الوحدة السكنية والتى تصل إلى 10 مليون ريال سعودي، كما يقوم بنك الإنماء بإعفاء ورثة المستفيدين من سداد قيمة التمويل فى حالة لا قدر الله الوفاة، كما يسمح التمويل بإختيار المستفيدين نوع الوحدة السكنية سواء كانت (فيلا أو عمارة سكنية أو شقة)، يوضح المصرف أن تمويل مصرف الإنماء للوحدة السكنية متوافق مع مفاهيم وضوابط الشريعة الإسلامية.

تمويل مصرف الإنماء للوحدة السكنية

يتساءل الكثيرون من المواطنين السعوديين عن آلية الحصول على تمويل الوحدات السكنية من مصرف الإنماء وأهم الإجراءات المطلوبة التى حددها مصرف الإنماء، والتى تجد فى مقدمتها فتح حساب فى مصرف الإنماء والذي يمكنك تنفيذه بخطوات سهلة وسريعة، ثم تقديم عرض سعر للوحدة السكنية أو الفيلا أو العقار الذى ترغب فى شرائها بشرط أن لا يتجاوز عمر العقار عن 15 عام، ويقع داخل الحيز السكني ومكتمل التشطيب وبه جميع المرافق من الماء والكهرباء والصرف الصحي.

المستندات المطلوبة للحصول على تمويل مصرف الإنماء للوحدة السكنية

حدد بنك الانماء بعد الأوراق اللازمة للحصول على التمويل السكني تأتي فى مقدمتها تقديم مستندات جهة عمل رسمية إلى مصرف الإنماء، واستمارة تعريف الراتب التى يجب أن تكون معتمدة ومختوم عليها بالإضافة إلى تحويل الراتب وفتح حساب فى مصرف الإنماء، يذكر أن المصاريف الإدارية التى يطلبها بنك الإنماء لا تزيد عن 1% من قيمة العقار أو الشفة أو الوحدة السكنية.

كما يقدم مصرف الإنماء العديد من التمويلات والتى تأتي فى مقدمتها تمويل السيارات الذي يمكنك الحصول عليه بعدة خطوات بسيطة للغاية وبتمويل يتجاوز 2 مليون ريال سعودي، على نفس السياق تسعى الحكومة السعودية بتقدم مبادرات التعاون المشترك بينها وبين كافة البنوك السعودية حيث يمكن للمواطن الذي يحمل الجنسية السعودية الاستفادة من مبادرات الدعم السكني الجديدة التى أعلنت عنها الحكومة السعودية مؤخرا.

متطلبات تمويل مصرف الإنماء للوحدة السكنية

أما عن متطلبات مصرف الإنماء للحصول على الوحدة السكنية فيجب تقديم صورة من عرض سعر الوحدة السكنية أو العقار أو الفيلا المراد الانتفاع بها بالإضافة إلى صورة من صك العقار وبيانات صاحب العقار ورخصة البناء وسم كروكي إلى المبني، كما يجب توفير حصولك على الحد الشامل، وتوقيع نموذج لممنتج العقار.