نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حجز موعد وزارة الإسكان من خلال تطبيق سكني في المقال التالي

عمر شويل - جدة حجز موعد وزارة الإسكان من أكثر ما يبحث عنه العديد من راغبي الحصول على موعد لزيادة وزارة الإسكان السعودية وقد حددت وزارة الإسكان تطبيق سكني مخصص لراغبي الحصول على المعلومات من كل مكان داخل المملكة العربية السعودية وخارجها ويمكن تحميله على الجوال الشخصي للفرد، كما يمكن البحث عن الإسكان العقاري الاستعلام ، ومن خلال هذه المقالة سوف نتعرف على طريقة حجز موعد وزارة الإسكان.

حجز موعد وزارة الإسكان

يرغب العديد من السعوديين من معرفة طريقة حجز موعد وزارة الإسكان وكذلك طريقة التقديم على وزارة الإسكان وذلك حتى لا يلجئون إلى الذهاب إلي مقر الوزارة والتعرض للتزاحم والتكدس ورغبة من الوزارة في التخفيف على المواطنين فقد قامت بتسهيل طريقة الحجز من خلال أكثر من طريقة وسوف نتعرف عليهم فيما يلي.

طريقة حجز موعد وزارة الإسكان

يمكن من خلال الموقع الرسمي لوزارة الإسكان معرفة مشاريع الإسكان وكذلك يمكن حجز سكن ومن خلال الخطوات التالية سوف نتعرف على طريقة التقديم لحجز المواعد في وزارة الإسكان.

يتم الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة الإسكان واختيار بوابة سكني.

يتم التوجه إلى قائمة تواصل معنا والضغط على كلمة راسلنا.

يتم اختيار كلمة حجز موعد وبعدها يتم كتابة كافة البيانات المطلوبة كاسم مقدم الطلب ورقم الجوال وكذلك البريد الالكتروني الخاص به.

يتم بعد ذلك تحديد الفرع المراد الذهاب إليه، وتحديد سبب الزيارة.

بعد ذلك يتم كتابة الرمز الموجودة داخل الصورة الموجودة بالصفحة والضغط على كلمة إرسال.

تطبيق سكني لحجز موعد وزارة الإسكان

قامت وزارة الإسكان بتوفير تطبيق يتم استخدامه من خلال الجوال ويستطيع أي مواطن استخدامه بكل سهولة للحصول على المعلومات المرغوب في معرفتها وكذلك حجز موعد للذهاب إلى وزارة الإسكان وفيما يلي خطوات استخدام البرنامج: