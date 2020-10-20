نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن طلب الزيارة العائلية عبر موقع مساند في المقال التالي

عمر شويل - جدة تحرص وزارة الخارجية السعودية على تيسير أمور المواطنين المتواجدين على أراضيها؛ حيث أنها تتيح لهم إمكانية تقديم طلب الزيارة العائلية لذويهم من الدرجة الأولى بشل إلكتروني؛ وذلك حرصًا على وقت الأفراد من الضياع، وكذلك منعًا للتكدس أمام المصالح الحكومية، بالإضافة إلى تحقيق رؤية المملكة المستقبلية في تحويل التعاملات الورقية لتعاملات رقمية، تعرف على كيفية الاستعلام عن طلب الزيارة العائلية عبر موقع مساند.

كيفية الاستعلام عن طلب الزيارة العائلية عبر موقع مساند

تتيح وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إمكانية الاستعلام عن طلب الزيارات العائلية عبر موقع مساند، وذلك من خلال الخطوات الآتية:

https://www.musaned.com.sa/ar

الدخول إلى الصفحة الرئيسية لموقع مساند عبر الموقع الإلكتروني الخاص به. الضغط في خيار الاستعلام عن الطلبات في الوجهة الرئيسية للشاشة. القيام بتسجيل البيانات المطلوبة من رقم الإقامة ورقم الهوية. القيام بكتابة تاريخ الميلاد بالتقويم الهجري عند النقر على خيار مواطن. أو القيام بكتابة تاريخ انتهاء الإقامة بالتقويم الهجري أيضًا إذا كنت مقيم بالمملكة. القيام بتسجيل رقم الطلب. الضغط على بحث، وعندها ستظهر كافة المعلومات الخاصة بالطلب.

شروط التقديم على طلب الزيارة العائلية

حددت وزارة الخارجية السعودية مجموعة من الشروط الواجب توافرها في مقدم طلب تأشيرة الزيارة:

كتابة البيانات الشخصية المطلوبة في النموذج الإلكتروني الموجود في موقع خدمة التأشيرات الإلكترونية.

لابد من مصادقة النموذج الإلكتروني من الغرفة التجارية أو جهة العمل.

تسجيل كافة البيانات باللغة العربية فيما عدا الأسماء في حال كانت جنسيات الأفراد غير عربية، ويجب أن تكون متطابقة مع جوازات السفر الخاصة بهم.

يجب أن يكون الأفراد المطلوبين للزيارة من الأقارب من الدرجة الأولى مثل الأب والأم.

يشترط أن تكون الإقامة سارية لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر.

يجب أن يكون المتقدم لديه إقامة عمل وليس مرافق.

ألا يكون الطلب في فترة الحج أو أيام عيد الفطر المبارك.

يجب أن يكون جواز السفر ساري لمدة لا تقل عن ستة أشهر.

https://www.mofa.gov.sa/EServ/ServiceCatalog/Pages/serviceDetails.aspx?svc=64

خطوات التقديم على طلب الزيارة العائلية

https://enjazit.com.sa/Enjaz/PersonServices

الدخول إلى صفحة موقع إنجاز الرئيسية ” منصة خدمة التأشيرات الإلكترونية”. النقر على أيقونة أفراد الكائنة أعلى الصفحة. القيام بتحديد حالة المتقدم بالطلب، من حيث مواطن مقيم أو مواطن من دول مجلس التعاون الخليجي. القيام بالنقر على طلب زيارة عائلية. القيام بتسجيل كافة البيانات الشخصية المتمثلة في الاسم والعنوان ورقم الهوية، مع الحرص أن تكون كافة الأوراق سارية وليست منتهية. القيام بكتابة البيانات الخاصة بالأفراد المطلوبين للزيارة. النقر على أيقونة موافق، ومن ثم الحصول على رقم الطلب. القيام بطباعة الطلب والتوجه به إلى صاحب العمل لاستكمال باقي الخطوات. دفع الرسوم الخاصة بطلب الزيارة العائلية. الذهب إلى السفارة السعودية للحصول على تأشيرة الزيارة السعودية، وذلك في حالة الحصول على الموافقة على الطلب.

رسوم طلب الزيارة

تختلف قيمة الرسوم المفروضة على الزيارة العائلية تبعًا لاختلاف مدة الزيارة، وفيما يلي الرسوم المقررة على الزيارات العائلية بحسب مدة الزيارة: