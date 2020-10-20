بلادي – الرياض :أكد المتحدث الرسمي لوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، جمعان العسيري، أن تطبيق “زائرون” سيكون متوفرَا خلال الأيام المقبلة على متاجر الهواتف الذكية.
وأضاف، خلال استضافته في برنامج “صباح السعودية” المذاع على قناة “السعودية”، أن التطبيق ستتم ترجمته لمختلف اللغات، وسيمكّن زائر المسجد النبوي من الوصول إلى المسجد وأداء عبادته بكل يسر وسهولة.
ونوه بأن تطبيق “زائرون” منبثق من تطبيق “الحرمين”، وموجه تحديداً لخدمة زائري المسجد النبوي، وتوضيح آلية الزيارة لهم والمداخل والمخارج والأعمال التي يمكن أن يقوموا بها في الحرم النبوي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر متحدث المسجد النبوي: إطلاق تطبيق “زائرون” قريباً.. وستتم ترجمته لمختلف اللغات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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