نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أفضل تمويل بدون كفيل بأقساط ميسرة 3 سنوات من اليسر للتمويل في المقال التالي
عمر شويل - جدة أفضل تمويل بدون كفيل هى من أهم الأشياء التي يبحث عنها الراغبين في الأقتراض من المواطنين السعوديين وغير السعوديين من الجنسيات الأخرى ويتميز بذلك شركة اليسر للإجارة والتمويل في المملكة حيث يوفرها على أفضل وجه حيث يسمح بالتمويل الشخصي حتى 100 ألف ريال سعودي بدون الحاجة لكفيل ويوفر أقساط شهرية ميسرة لفترة تصل إلى ثلاثة سنوات كأقصى حد لسداد القرض ويوفر شركة اليسر العديد من القروض التمويلية لخدمة المواطنين السعوديين فقط لذلك لديها العديد من العملاء في المملكة ويمكن الآن الحصول على أكثر من 100 ألف ريال سعودي عن طريق رابط التقديم على القرض الشخصي من اليسر للتقسيط وللتمويل في فروع المملكة العربية السعودية
مزايا أفضل تمويل بدون كفيل من اليسر للتمويل بالسعودية
يمتاز التمويل الشخصي أو تمويل السيارة من شركة اليسر للإجارة والتمويل في السعودية بأنه تمويل بدون كفيل بمبلغ مائة ألف ريال سعودي ويصل إلى ضعف المبلغ أي مائتين ألف ريال سعودي ولكن بشرط توفير موافقة الكفيل الغارم لذلك سوف نوضح لكم عبر موقع ثقفني أهم مزايا التمويل الشخصي من اليسر للتمويل داخل أراضي السعودية كما يلي بالتفاصيل الجديدة
- أمتاز القرض بأنه متوافق مع تعاليم الدين الإسلامي ومطابق له لدى اليسر للإجارة والتمويل في جميع فروع المملكة العربية السعودية
- تمويل شخصي بدون الحاجة لكفيل غارم حتى مائة ألف ريال وأكثر من ذلك حتى مائتين ألف ريال يحتاج موافقة الكفيل
- يعطي شركة اليسر الإجارة والتمويل بالسعودية التمويل الشخصي بأقل هامش ربح
- تمويل شخصي بأقساط شهرية مرنة وميسرة حتى ثلاثة سنوات لدى شركة اليسر في المملكة العربية السعودية
شروط وضوابط أفضل تمويل بدون كفيل من اليسر للتمويل
- يلزم أن يكون الراتب الشهري للمتقدم للتمويل 6 ألف ريال سعودي
- يشترط على المتقدم أن يكون حامل للجنسية السعودية فالتمويل متاح للمواطن السعودي فقط
- يبدأ سن المتقدم للتمويل من 21 عام إلى 60 عام وللمتقاعدين حد أقصي للتمويل سبعون سنة
- يحتاج القرض خدمة عمل أثني عشر شهر على الأقل
المستندات المطلوبة للحصول على قرض شركة اليسر
أمتازت شركة اليسر للإجارة والتمويل بأنه أفضل قرض شخصى بدون الحاجة إلى كفيل غارم الموافقة على طلب التمويل الشخصي بعد توافق الشروط والأحكام المطلوبة والمستندات المطلوبة لطلب القرض لذلك سوف نتعرف اليوم عبر موقع ثقفني على الأوراق المطلوبة للتمويل الشخصي كما يلي بالتفصيل
- أرسال الهوية الوطنية والعنوان الوطني لدى شركة اليسر للإجارة والتمويل في جميع مناطق وفروع المملكة العربية السعودية
- إحضار تعريف المرتب الشهري من الغرفة التجارية وأرساله للشركة
- يلزم للمتقاعد إحضار نموذج استقطاع للشركة
- شرط أساسي توفير كشف حساب بنكي للموظفين بالقطاع الخاص بالشركة
رابط وطريقة الحصول على التمويل من شركة اليسر للإجارة والتمويل
- يجب على المقترضين الدخول على الموقع الرسمى لدى شركة اليسر للتقسيط والتمويل ثم طلب القرض الشخصي بفترة سداد ميسرة عبر الإنترنت
- عليك تكمله كافة البيانات المطلوبة ومنها اسم المقترض والراتب الشهري للمقترض وفترة السداد
- ثم عليك أرسال كافة المستندات والأوراق المطلوبة والانتظار ليصل الرد لك بالموافقة على حسب الشروط والأحكام المطلوبة من شركة اليسر للإجارة والتمويل بالسعودية
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