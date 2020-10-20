نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات التسجيل إلكترونيا في التأمينات الاجتماعية و متى يمكن التسجيل قبل بلوغ الستين في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعتبر من أهم ما تقدمه الحكومة السعودية لمواطنيها، هو أن وفرت لهم إمكانية القيام بالكثير من الخدمات أون لاين من خلال المواقع الإلكترونية الخاصة بالهيئات و الوزارات المختلفة، دون الجهود إلى بذل مجهود بالتوجه الى المكاتب للاستفادة من الخدمات المطلوبة، وضياع الوقت والمال هذا بالطبع إلى جانب ما يمر به العالم بأكمله بعد تفشي الجائحة والرغبة في تجنب أي زحام قد يتسبب في نقل العدوى للمواطن، ومن ضمن تلك الخدمات المفيدة ” خدمة التسجيل في التأمينات الاجتماعية”، وهي واحدة من الخدمات الإلكترونية التي أتاحتها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أمام المواطن السعودي، حتى يمكنه التسجيل بسهولة من خلال الموقع الالكتروني للمؤسسة إضافة إلى الاستفادة الكبيرة من بقية الخدمات في الموقع ببساطة وبكل سهولة.

خطوات التسجيل إلكترونيا في التأمينات الاجتماعية

أما عن طريقة التسجيل في التأمينات أون لاين ، وهي خدمة مجانية تطلقها المؤسسة بدون أي رسوم لكلا من المواطنين و المقيمين في المملكة، ولا يتطلب تنفيذ الخدمة إلا يوم واحد فقط وذلك من خلال عدة خطوات بسيطة وهي:

الدخول على الموقع الإلكتروني للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية

الدخول الى دليل الخدمات

يقوم المستخدم بتحديد نوع المستفيد، وهو إما (مشترك، صاحب عمل، جهة علاج)

يقوم المستخدم بالضغط على كلمة (تسجيل).

يقوم المستخدم بعد ذلك بإكمال البيانات المطلوبة.

متى يمكن التسجيل في التأمينات قبل بلوغ الستين ؟

وقد نشرت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، من خلال الحساب الرسمي لها على موقع التغريدات ” تويتر” تغريدة أشارت فيها إلى الحالات التي يمكن للمشترك السعودي أن يقوم بالتسجيل في منشأة قطاع خاص قبل أن يبلغ المشترك الستين عاما أو بعده.

حيث أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ، بأنه لا يسمح للمشترك وخاصة من لا يزيد عمره عن 60 عاما ويعمل في وظيفة حكومية أن يقوم بالتسجيل في التأمينات لكونه خاضع لنظام التقاعد، وعلى العكس فإنه يسمح للمشتركين من غير الموظفين الحكوميين “إذا كانوا أقل من 59 عاما” و الذين يملكون معاش تقاعد مبكر بالعمل على إيقاف المعاش، والقيام بالتسجيل في كلا من :

تأمينات المعاشات

تأمين الأخطار المهنية

تأمين التعطل عن العمل

أما في حالة إذا كان المشترك ليس موظف في القطاع الحكومي، ولا يملك معاش تقاعد مبكر، فيمكنه أن يقوم بالتسجيل أيضا في كلا من :

تأمينات المعاشات

تأمين الأخطار المهنية

تأمين التعطل عن العمل ، وذلك إذا كان أيضا يبلغ من العمر أقل من 59 عاما.

كما أشارت المؤسسة إلى أن كل من يزيد عمره عن 60 عاما، يمكن لهم أيضا أن يقوموا بالتسجيل في تأمينات المعاشات وتأمين الأخطار المهنية، وذلك في هذه الحالات :