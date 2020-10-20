نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أفضل تمويل سيارات تويوتا من مصرف الراجحي بدون مقدم وبدون رسوم إدارية في المقال التالي

عمر شويل - جدة من أفضل القروض المتاحة تمويل سيارات تويوتا من مصرف الراجحي الذي لا يزال يوفر العديد من الخدمات من أجل تقديم أعلى مستوى للعملاء منها تطبيق مباشر الراجحي للأفراد الذي يوفر كافة الخدمات وأنت في مكانك يمكنك إنجازها، ومنها الحصول على تمويل سيارة بدون تحويل الراتب بهدف تسهيل الإجراءات بصورة أكبر على العملاء الذين يواجهون مشكلة في تحويل رواتبهم إلى المصرف، في إطار التعاون الجاري بين إدارة المصرف مع العملاء من خلال خدمة العملاء الذين يقومون بالرد على أي استفسار وتقديم المساعدة في الحصول على قرض سواء إن كان تمويل شخصي، أو تمويل سيارة مصرف الراجحي.

أفضل تمويل سيارات تويوتا من مصرف الراجحي

أطلق مصرف الراجحي مهرجان العروض على سيارات تويوتا ولكزس ليكون الحصول على تمويل سيارة بدون دفع مقدم وبدون رسوم إدارية، مركبات من أحدث الموديلات وجميعها متاحة في المعارض الخاصة بالراجحي من خلال عروض تمويل تأجير السيارات الجديدة والمستعملة بمزايا عديدة على النحو التالي:-

متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

تقسيط مريح ومرن على 5 سنوات.

تسهيل الإجراءات وتيسير التعامل مع العملاء.

قرض سيارة بدون مقدم وبدون رسوم إدارية.

بدون هامش ربح.

متاح الحصول على التمويل بدون تحويل راتب وبتحويل أيهما أفضل لك.

قسط شهري منخفض.

الدفعة الأخيرة من القسط يكون حتى 40%.

معدل النسبة السنوي شامل التأمين للكورولا يبدأ من 4.76%، أما بالنسبة لسيارات يارس 5.7%.

حاسبة تمويل السيارات بنك الراجحي

أتاح البنك من خلال موقعه الإلكتروني حاسبة تمويل السيارات التي من خلالها تتمكن من معرفة القسط الشهري وقيمة التمويل الذي يمكنك الحصول عليه، وذلك عند ادخالك المعلومات المطلوبة في الخانات الموجودة بالحاسبة، علماً بأن هذه الحاسبة متخصصة في حساب كافة أنواع القروض سواء الشخصي والعقاري والسيارات، فهي متواجدة في كل منتج تمويلي لكي تسهل الأمور على العملاء.

كيفية تقديم طلب الحصول على تمويل سيارة تويوتا من مصرف الراجحي

تعبئة نموذج طلب تمويل السيارات بكافة المعلومات المطلوبة عبر رابط مصرف الراجحي.

الاتصال على هاتف المصرف 8001241222 للاستعلام عن القرض.

قواعد الإفصاح والأسعار على المنتجات موجودة داخل الموقع الإلكتروني يمكن التعرف عليها قبل البدء في طلب التمويل.

كما يعرض أيضاً أمثلة على تمويل السيارات بأنواعها وقيمة التمويل ومبلغ القسط الشهري.

تطبق الشروط والأحكام/