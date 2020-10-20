نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الراجحي مباشر للافراد طريقة التسجيل بالخطوات بالتفاصيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة الراجحي مباشر للافراد وطريقة التسجيل هو أحد أهم الموضوعات التي يهتم بها عملاء مصرف الراجحي, حيث تعد هذه الخدمة هي أحد الخدمات الإلكترونية التي يتيحها مصرف الراجحي لعملائه من أجل إنهاء العديد من الخدمات التعاملات البنكية من خلال هذه الخدمة الجديدة والتي توفر علي العملاء الذهاب إلي مقرات أحد الفروع الخاصة بمصرف الراجحي الموجودة بكافة أنحاء المملكة العربية السعودية. ويعد مصرف الراجحي هو أحد أهم وأعرق البنوك الموجودة بالمملكة والتي تقدم العديد من المنتجات التمويلية المختلفة والتي تناسب العديد من الفئات المختلفة من العملاء سواء كانوا من المواطنين أو المقيمين بالمملكة منها القرض المؤجل الجسر من الراجحي وفي خلال هذا المقال سيتم شرح كافة تفاصيل الراجحي مباشر للافراد وخطوات التسجيل.

الراجحي مباشر للافراد وخطوات التسجيل

قم بالدخول إلي الموقع الإلكتروني الرسمي لمصرف الراجحي.

قم بالضغط علي كلمة “المباشر”. الموجودة في أعلي الصفحة.

سيتم ظهور صفحة جديدة بها بعض الخانات الخاصة بالعملاء الذي سبق لهم تسجيل الدخول إلي الراجحي مباشر للافراد.

بالنسبة للعملاء المطلوب تسجيل الدخول لأول مرة يجب القيام بالضغط علي تسجيل الدخول إلي الخدمات الإلكترونية الموجودة أسفل هذه الخانات.

سيظهر لك ثلاثة مربعات مطلوب إدخال بعض البيانات الخاصة بالعميل مثل ( رقم بطاقة الصراف الآلي مع مراعاة أن تكون سارية والقيام بتجديدها في حالة انتهاء الصلاحية لها – الرقم السري الخاص بالعميل والمكون من (4) أرقام – رقم الحساب البنكي للعميل).

يجب القيام بتحري الدقة أثناء إدخال بياناتك الشخصية الموضحة والمذكورة أعلاه.

قم بالضغط علي كلمة دخول المجودة أسفل الصفحة والمميزة باللون الأخضر.

ستظهر لك صفحة جديدة بها كلمة “تعديل” وكلمة “تسجيل” فقم بالضغط علي كلمة “تسجيل”.

يجب القيام بإدخال بيانات أخري جديدة مثل البريد الإلكتروني واسم المستخدم.

ستصل إليك رسالة بريدية علي البريد الإلكتروني الخاص بك وبها رمز المرور التأكيدي الخاص بك.

قم بالضغط علي التالي وستظهر لك صفحة موجود بها البيانات التي يجب القيام بإدخالها مثل اسم المستخدم, رقم المرور, تأكيد رقم المرور والبريد الإلكتروني وتأكيد البريد الإلكتروني.

وفي النهاية يتم الضغط علي تسجيل الدخول في أخر الصفحة.

كما أنه تم الإعلان عن أن هذه الخدمة لها العديد من المميزات التي تتيح للعملاء إمكانية الإطلاع علي الحسابات البنكية الخاصة به في أي وقت وكذلك إمكانية تحويل مبالغ مالية من حساب إلي آخر وأيضاً إنهاء كافة الإجراءات المصرفية والبنكية ودون الحاجة إلي الذهاب إلي أي من فروع مصرف الراجحي الموجودة بجميع أنحاء المملكة.

وبهذا نكون قد أتممنا شرح كافة تفاصيل الراجحي مباشر للافراد خلال هذا المقال.