نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تسجيل الهاتف المصرفي بنك الجزيرة عبر الرقم الثابت أو بطاقة الائتمان في المقال التالي

عمر شويل - جدة تسجيل الهاتف المصرفي بنك الجزيرة يُشكل أهمية قصوى لدى عملاء البنك، ويذكر أنه قد حصل بنك الجزيرة في عام 2009م على شهادة الأيزو لتبنيه أفضل الممارسات البنكية عند تقديم الخدمات لعملائه، ويسعى البنك إلى جذب العملاء من خلال تقديم أفضل الخدمات عبر فروع بنك الجزيرة الواسعة الانتشار في مختلف أرجاء المملكة العربية السعودية، منها عروض بنك الجزيرة وكذلك التمويل الشخصي من بنك الجزيرة وقام البنك بترقية جميع القنوات التي يمكن من خلالها الوصول إلى العملاء، كالإنترنت والهاتف المصرفي، ويجب على العميل أن يحصل على رقم سري خاص بالجزيرة فون بواسطة نظام الرد الآلي أو أجهزة الصراف الآلي.

تسجيل الهاتف المصرفي بنك الجزيرة

يجب قبل البدء بالتسجيل في خدمات الجزيرة فون الهاتفية، أن يكون لدى العميل إما بطاقة الصراف الآلي الأساسية النشطة، أو بطاقة الائتمان.

رقم بنك الجزيرة ثابت لتسجيل الهاتف المصرفي

يجب على العميل القيام بإجراء اتصال على الجزيرة فون على الرقم التالي من داخل المملكة 6666 2000 9، وعلى هذا الرقم من خارج المملكة 6666 92000 966+

يقوم العميل باختيار اللغة التي سيستخدمها، ويختار رقم 2.

يقوم بإدخال رقم بطاقة الصراف الآلي، والرقم السري ببطاقة الصراف الآلي التي تخصه.

يقوم العميل باختيار رقم سري جديد مكون من 4 أرقام لخدمات نظام الرد الآلي، ويقوم بإعادة إدخال الرقم السري الجديد مرة أخرى.

يتم إرسال كلمة مرور إلى هاتف العميل، وعليه التأكد والتحقق من كلمة المرور، وذلك إذا كان العميل يقوم بالاتصال من هاتف جوال ليس مسجلاً في بنك الإنماء.

يتم تسجيل العميل بنجاح في خدمات الجزيرة فون الهاتفية، ويمكنه ذلك من الدخول لهذه الخدمة.

تسجيل الهاتف المصرفي في بنك الجزيرة عبر بطاقة الائتمان