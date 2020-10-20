نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن صلاحية الإقامة 1442 للوافدين من أبشر و رسوم التجديد في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن صلاحية الإقامة للوافدين عبر أبشر الإلكترونية 1442، هي واحدة من أبرز الخدمات التي يبحث عنها الوافدون، خاصة وأن التأخر عن تجديد الإقامة في المملكة العربية السعودية، يؤدي إلى تعريض صاحبها لعقوبات كُثر، وذلك وفقًا لأكثر من بيان، وجهته وزارة الداخلية السعودية لوافدي المملكة، ولتجنب العقوبة أو الغرامات، يمكنك الاستعلام عن صلاحية الإقامة بخطوات بسيطة.

الاستعلام عن صلاحية الإقامة

يمكنك الاستعلام عن صلاحية الإقامة 1442 للوافدين، عبر منصة أبشر الإلكترونية، بخطوات بسيطة اتبعها كما يلي:

اذهب إلى منصة أبشر الإلكترونية الرسمية. اختر أبشر أفراد. ثم اختر خدمات عامة. ثم اختر استعلام عن صلاحية إقامة. ثم أدخل رقم الإقامة الخاص بك. ثم اكتب الرمز المرئي الذي يظهر أمامك على الشاشة. ثم اختر أيقونة البيانات، ليظهر لك كافة التفاصيل المتعلقة بإقامتك وموعد تجديدها، وصلاحية الإقامة وإذا كانت في حاجة إلى التجديد قريبًا أم ما زالت سارية.

تكلفة رسوم تجديد الإقامة للوافدين في المملكة

إذا كنت تحتاج إلى تجديد الإقامة، أو تجديد الزيارة العائلية للوافدين، فلابد أن تعلم سعر تكلفة رسوم تجديد الإقامة في المملكة، وهي كما يلي:

تقدر تكلفة تجديد تأشيرة الزيارة العائلية للمقيمين؛ للمدى القصير بداية من 14 يومًا وحتى 3 شهور؛ 300 ريال سعودي، بينما تبلغ تكلفة التجديد لستة أشهر، 3 آلاف ريال، وتبلغ التكلفة لعام 5 آلاف ريال، وتبلغ تكلفة التجديد لعامين 8 آلاف ريال سعودي.

تقدر تكلفة تجديد جواز سفر، 300 ريال سعودي.

تقدر تكلفة تأشيرة خروج وعودة في السعودية، بما يعادل 200 ريال سعودي، إذا كانت لفرد واحد، لفترة تقدر ب6 أعوام، وتسدد 100 ريال سعودي إضافية، مع كل شهر يتخطى فترة الستة أعوام.

تقدر رسوم الإقامة للعمالة المنزلية في السعودية، ب600 ريال سعودي.

الاستعلام عن هوية مقيم برقم الإقامة

يمكنك عمل استعلام عن هوية مقيم برقم الإقامة، مع العلم أنك يجب أن تعلم الفرق بين الإقامة وهوية مقيم، بخطوات بسيطة عبر منصة أبشر الإلكترونية، وذلك كما يلي:

قم بزيارة منصة أبشر الرسمية. سجل دخولك إلى المنصة برقم الهوية. أدخل كلمة المرور. ثم اكتب الرمز المرئي. قم باختيار خدماتي. قم باختيار خدمات الجوازات. ثم قم باختيار؛ الاستعلام عن صلاحية الإقامة. ثم أدخل رقم الإقامة الخاص بك. ثم قم باختيار عرض بياناتك، والاستعلام عن صلاحية الإقامة إلكترونيًا.

الاستعلام عن طلب زيارة عائلية للمقيمين برقم الطلب

إذا كنت قد قدمت من قبل، طلب زيارة عائلية للمقيمين 1442، وترغب في متابعة طلبك والاستعلام عن الطلب بكل سهولة، يمكنك اتباع تلك الخطوات للاستعلام الإلكتروني عن طلب زيارة عائلية للسعودية، كما يلي: