نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض تمويل سيارات 2021 للسيدات بدون دفعة أولى وأطول فترة سداد في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقدم شركة عبد اللطيف جميل تمويل سيارة للسيدات وبمضي 10 سنوات قامت الشركة بتمويل 100 ألف سيدة، وتقدم عروض تمويل السيارات كل فترة قصيرة، لتحصل على ثقة عملائها وتقديم أفضل الخدمات والعروض لهم وبمزايا قوية، ومع انضمام السيدات إلى العمل في جميع الوظائف المتاحة تمكنوا من إصدار الرخص القيادية لهم، حتى يتسنى لهم الحصول على السيارة وقيادتها، توفر شركة عبد اللطيف جميل أفضل عروض سيارات للسيدات والرجال.

متطلبات الحصول على سيارة للسيدات

إثبات الدخل الشهري، صورة الهوية الوطنية، العنوان، أثبات مدة الخدمة في الحكومي ليس أقل من 3 شهور والخاص ليس أقل من 6 شهور، صورة رخصة القيادة للسيدات، أما إذا كان من لديها رغبة في إضافة سائق فيجب أن تقدم نموذج تفويض تعبئة القيادة، الهوية الوطنية للسائق، دفع رسوم التفويض للسائق، أما إذا كانت غير مفوضة بالقيادة وليس لديها رخصة قيادة فيجب أن تقدم، تعبئة نموذج تفويض القيادة، صورة البطاقة الشخصية، نسخة من رخصة القيادة، رسوم تفويض مجانا للسائق الأول ولكن السائق الثاني له رسوم تفويض، سيتعين على السائق تقديم رخصة القيادة عند استلام السيارة.

حاسبة التمويل سيارات عبد اللطيف جميل

في الخطوة الأولى يمكن الاختيار بين السيارات المعروض للتمويل وبعد ذلك في الخطوة الثانية ستتمكن من اختيار نوع وماركة السيارة المرادة، وذلك من خلال خيارات متعددة، ستتمكن في الخطوة التالية من كتابة كافة البيانات المطلوبة لخانات التقديم لطلبك والسنة التي تم صنع السيارة بها، ولونها أيضا، كل هذا من خلال رابط تقديم طلب تمويل سيارة من عبد اللطيف جميل واتباع باقي الخطوات السابقة وستحصل على طلبك في الحال ويجب كتابة كافة البيانات صحيحة وليس بها أي خطأ.

أخر عروض سيارات عبد اللطيف جميل

العرض الأول سينتهي في أخر شهر أكتوبر الجاري 2020 وينص العرض على سيارات هيونداي أكسنت 2020، بقسط شهري 1,164 لمدة 5 سنوات، كريتا 2020، بقسط شهري 1,439 لمدة 5 سنوات، سنتافي 2020 بقسط شهري 2,119 لمدة 60 شهر هذا العرض بدون كفيل وعلى قسط شهري منخفض لمدة 5 سنوات، مع إمكانية إعادة تمويل الدفعة الأخيرة، بدون دفعة أولى، العرض الثاني،كيا موديل 2021، كيا سبورتاج 2021، كيا سيلوتس 2021، كيا سيراتو 2021.

عروض سيارات يارس وكورولا، فأن عرض تلك السيارات مستمر حتى نهاية الشهر الجاري ومن أهم مزايا هذا العرض أنه بدون كفيل وأول شهر على البنك، وبدن دفعة أولى، كما أنه معتمد من الهيئة الشرعية، يارس سيدان 2020 بقسط شهري 988 على 60 شهر، كورولا 2020 بقسط شهري 1,378 لمدة 60 شهر.