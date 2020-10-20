نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية الاستعلام عن طلبات تأشيرات العمل منصة مساند للاستفسار عن طلبات التأشيرات في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعمل المملكة العربية السعودية على القيام بجميع الامكانيات المتاحة من أجل راحة المواطنين والمقيمين داخل المملكة، حيث تقدم وزارة الخارجية السعودية طلبات تأشيرات العمل للمقيمين داخل المملكة العربية السعودية، وهذه الخدمة مقدمة بشكل إلكتروني لراحة الوافدين والمقيمين داخل المملكة، ولهذا اخترنا لكم اليوم هذا المقال التوضيحي لمعرفة كيفية الاستفسار عن طلبات تأشيرات العمل من خلال منصة مساند الإلكترونية.

خدمة تأشيرة العمل بالسعودية:

في البداية يتم فتح الموقع الرسمي لوزارة الخارجية بالمملكة العربية السعودية.

يتم الضغط على “تأشيرات العمل”.

بعد ذلك يقوم بالضغط على زر أفراد ويتم الضغط على (مقيم).

وبعد ذلك إختيار خدمة طلب تأشيرة عمل.

ثم بعد ذلك إتباع كافة التعليمات التى يقدمها الموقع لك.

كيفية الاستفسار عن الطلبات لتأشيرات العمل:

يمكن الاستفسار عن طلبات تأشيرات العمل للمقيمين داخل المملكة العربية السعودية.

من خلال الرابط الرسمي لمنصة أبشر الإلكترونية التابعة لوزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية.

وبعد ذلك يتم النقر على خانة الاستعلامات الإلكترونية ومنها إلى خانة الاستعلام عن حالة تأشيرة.

وبعد ذلك يتم تسجيل كافة البيانات المطلوبة من حيث رمز التحقق المرئي ورقم الهوية الوطنية ورقم الجواز وغيرها من البيانات الأخرى والخاصة بالشخص المقيم بالمملكة العربية السعودية.

ثم نقوم بالضغط على خانة العرض، وسوف يتم عرض جميع المعلومات الخاصة التي تود الاستفسار عنها بخصوص التأشيرة.

للاستفسار عن حالة طلبات التأشيرات عبر مساند:

يمكن الاستفسار عن حالة طلبات التأشيرات من خلال الرابط الرسمي لمنصة مساند الإلكترونية.

ومنها إلى الدخول على خانة الاستعلام عن الطلبات.

وبعد ذلك يتم تسجيل جميع البيانات المطلوبة الخاصة بالشخص المقيم بالمملكة العربية السعودية.

من حيث رقم الإقامة ورقم الهوية الوطنية، و الإسم وتاريخ الميلاد وتاريخ انتهاء الإقامة، ورقم الطلب.

وبعدها سوف تحصل على كل مايخص تأشيرات العمل للمقيمين داخل المملكة العربية السعودية.

وبهذا نكون انتهينا من تقديم كل ما يتعلق بتأشيرات العمل بالمملكة العربية السعودية، كما قمنا بتحديد جميع الخطوات اللازمة من أجل الاستعلام عن طلبات تأشيرات العمل داخل منصة مساند الإلكترونية وكذلك من خلال منصة أبشر الإلكترونية التابعة لوزارة الداخلية السعودية.