نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصرف سامبا يطلق حساب سامبا ستارز للأبناء بمتطلبات بسيطة ومزايا رائعة في المقال التالي

عمر شويل - جدة أطلق مصرف سامبا حساب سامبا ستارز للأبناء ضمن مجموعة متميزة من الحسابات المتطورة التي تضاهي البنوك العالمية، مثل حساب ثمرات وحساب الخير الجاري، وتم تصميمه بالأخص لكل من الأبناء والبنات الذين يبلغ عمرهم ما هو أقل من الثامنة عشر عاما، حيث تهدف إلى منح الشباب الصغار فرصة ودرسا مهمة فى الحياة، مما يساعد على تشجيعهم على الادخار للمستقبل بالإضافة إلى تدريبهم على طريقة استعمال الخدمات البنكية.

مزايا حساب سامبا ستارز

يتم منح الحساب للأبناء والبنات الذين يبلغ عمرهم ما هو أقل من الثامنة عشر عاما.

تتوفر بطاقة سامبا ستارز للأطفال الذي يبلغ عمرهم ما هو أكثر من 10 سنوات، كما يجب الحصول على موافقة ولي الأمر لإصدار البطاقة.

تتمتع بطاقة مصرف سامبا بتصميمات مناسبة وخاصة للأولاد أو البنات.

يبلغ حد السحب النقدي لبطاقة سامبا ستارز 100 ريال يومياً.

حساب سامبا ستارز المعروف بحساب الأبناء متوفر للقاصرين أى الذين يبلغ عمرهم ما هو أقل من الثامنة عشر عاما.

شروط فتح حساب الأبناء

تم توضيح متطلبات للقاصرين بين 15 و 18 عام ومتطلبات أُخرى للقاصرين أقل من 15 عاما ، كما أنه لفتح حساب سامبا ستارز، يرجى زيارة اقرب فرع لبنك سامبا مع مراعاة جلب الوثائق المطلوبة كما هو موضح أدناه.

أولا القاصرين بين 15 و 18 سنة (أولاد أو بنات)

اشترط مصرف سامبا المتطلبات التالية لفتح حساب سامبا ستارز:

إرفاق أصل بطاقة الهوية الوطنية للمستفيد من الحساب. يتوجب على المستفيد عند زيارة الفرع ملء وإرفاق اتفاقية فتح الحساب مع ملحقاتها.

ثانيا القاصرين تحت 15 سنة (أولاد أو بنات)

يجب على المستفيد زيارة الفرع لفتح الحساب برفقة ولي الأمر مع مراعاة إرفاق الوثائق التالية: