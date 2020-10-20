نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط أبشر للاستعلام عن شروط خدمة تمديد تأشيرة الزيارة العائلية في المقال التالي

عمر شويل - جدة قامت المديرية العامة للجوازات بالمملكة العربية السعودية بالقيام بتمديد تأشيرة الزيارة العائلية عبر منصة أبشر الإلكترونية لجميع الوافدين وذلك بدون مقابل لمن انتهت فترة التمديد لهم حتى يوم ١٤-٣-١٤٤٢، وقد أصدر هدا التمديد وزير المالية، وذلك في ظل الجهود المبذولة من الحكومة السعودية من أجل التصدي لفيروس كورونا المستجد واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين والوافدين.

في ظل التحديثات التي تقوم بها المملكة العربية السعودية على جميع خدماتها أطلقت منصة أبشر الإلكترونية عدد من الخدمات الهامة للمقيمين، التي تتعلق الجوازات والتأشيرات و تمديد تأشيرة الزيارةالعائلية، كذلك تقدم خدمة طلب خدمات الجوازات كذلك تتيح دفع الرسوم المطلوبة والاستعلام عن الخدمات إلكترونياً ،تيسر على المستخدم الخدمة التي يريدها بكل يسر وسلاسة.

ماهي الخدمات التي تقدمها منصة أبشر الإلكترونية

.تقدم منصة أبشر العديد من الخدمات التي تصل إلى أكثر من مائتي خدمة من الخدمات التي يستفيد منها أكثر من ستة عشر مليون مستخدم.

.تقدم خدمات طلب تقرير مقيم و خدمات الإقامة المميزة كما أنها تقوم بإصدار تأشيرات الخروج والعودة وتأشيرات الخروج النهائي، كذلك توفر منصة أبشر خدمات للمستثمرين.

تقدم ايضًاتمديد تأشيرة الزيارةبالإضافة إلى نقل خدمات العمالة المنزلية الوافدة وتفويض استقبال القادمات إلى العمل والإبلاغ عن تغيب العمالة المنزلية.

وقد أصدرت وزارة الجوازات السعودية قرارا من أجل تمديد تأشيرة الزيارةالعائلية بتاريخ ٢٩ صفر ١٤٤٢ه‍ بيانًا رسميًا من خلال حسابها عبر توتير تنفيذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز تم تمديد صلاحية الخروج النهائي من المملكة، ونظرا لما جاء في الحساب الرسمي الخاص للمديرية العامة للجوازات على توتير.

شروط إتمام خدمة تمديد تأشيرة الزيارة العائلية إلكترونيا

1. أن يكون صاحب التأشيرة موجود داخل المملكة العربي السعودية

2. .أن لا تكون مدة التأمين الطبي تغطي فترة التمديد المطلوبة

3. .لابد من صلاحية جواز صاحب تأشيرة الزيارة وسداد رسوم تمديد تأشيرة الزيارالعائلية.

4. يجب أن لا يتجاوز مجموع فترة تأشيرة الزيارة بعد التمديد عن مائة وثمانين يوم من تاريخ الدخول إلى المملكة العربية السعودية.

5. أن تكون المدة المتبقية لصلاحية التأشيرة سبعة أيام

أو أقل وأن لا يكون قد مضى على انتهائها أكثر من ثلاثة أيام.