نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقع العنوان الوطني address.gov.sa: طريقة تسجيل عنوانك الوطني مجاناً في المقال التالي

عمر شويل - جدة بدأ العديد من الأفراد داخل المملكة العربية السعودية سواء كانوا مواطنين أو مقيمين البحث خلال هذه الأيام عن موقع العنوان والوطني وطريقة تسجيل العنوان الوطني في المملكة العربية السعودية حيث أن خدمة العنوان الوطني في المملكة العربية السعودية هي أحد أهم الخدمات التي يقوم بتقديمها البريد السعودي لكافة المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية، وذلك من أجل تطوير الخدمات التي تقدم إليهم في محل إقامتهم.

وتعد خدمة العنوان الوطني هي القيام بتحديد مكان المواطن أو المقيم الذي يسكن فيه من أجل تسهيل إجراء توصيل الطلبات له من خلال عمليات الشحن، ووصولها له في أسرع وقت ممكن.

أهمية العنوان الوطني

وكان البريد السعودي قد نشر عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي للتدوينات القصيرة تويتر فيديو تعريفي عن العنوان الوطني وفائدة الحصول عليه، وإمكانية الاستفادة من الخدمات الخاصة بالحكومة الالكترونية، والتسوق الالكتروني والعديد من الخدمات من خلال العنوان الوطني الخاص بك.

أهمية التسجيل في العنوان الوطني

ويمكن للمواطنين والمقيمين على حد السواء القيام بتحديد عنوان سكنهم بدقة من أجل أن يتم تلقى هذه الخدمة، ووصول السلع والطرود وكافة عمليات الشحن بسرعة، خاصة في ظل الوقت الراهن، والذي تقوم فيه المملكة العربية السعودية بتحويل كافة التعاملات الحكومية والخدمات التي تقدمها الكثير من الهيئات والوزارات الحكومية، وأيضاً الشركات الخاصة من الطرق التقليدية، وتحويلها إلى التعاملات الالكترونية، حيث يتم إيصال المستندات الحكومية والسلع التي تم شرائها الكترونياً عبر المتاجر الالكترونية إلى العنوان الوطني الخاص بك في سهولة ويسر.

رابط موقع العنوان الوطني وطريقة التسجيل

ومن أجل التسجيل في خدمة العنوان الوطني والتي تقدم من قبل البريد السعودي في المملكة العربية السعودية بشكل مجاني لكافة المواطنين والمقيمين فكل ماعليكم هو اتباع الخطوات التالية:

الدخول على موقع العنوان الوطني والقيام بالتسجيل فيه عبر زيارة address.gov.sa. القيام باختيار نوع التسجيل الذي ترغب به سواء كان: تسجيل أفراد، تسجيل قطاع الأعمال، تسجيل الجهات الحكومية. القيام باختيار تسجيل جديد ومن ثم الموافقة على الشروط والأحكام قبل الضغط على زر تسجيل الأفراد. القيام بتسجيل البيانات التي يتطلبها منك الموقع مثل المنطقة، والمدينة والحي ورقم المبنى، ومن ثم القيام بالتحقق من العنوان. ثم القيام بإدخال وتسجيل المعلومات الشخصية التي يتطلبها منك الموقع مثل رقم الهوية والجنسية، وتاريخ الميلاد، والجوال، والبريد الالكتروني، والجنس. ثم تسجيل معلومات المنزل وملكية السكن، ثم الضغط على التالي. سيتم مراجعة كافة البيانات التي قد قمت بكتابتها بكل دقة، ويتم إرسال طلب للتحقق منها، ومن ثم يتم تفعيل العنوان الوطني وذلك خلال يوم من تقديم طلب.

تحديث العنوان الوطني

ويتساءل البعض هل من الواجب على المواطن أو المقيم القيام بتحديث العنوان الوطني الخاص بك من آن لآخر، لما له من أهمية كبرى خاصة في المراسلات بين الجهات الحكومية والتسوق الالكتروني، حيث أصبح من الضروري أن يكون لكل مقيم على الأراضي السعودية الحصول على العنوان الوطني، واستخدامه في كافة التعاملات الخاصة به.

ويتم تحديث العنوان الوطني الخاص بالأفراد من خلال الدخول إلى موقع العنوان الوطني address.gov.sa ومن ثم تسجيل الدخول بالحساب المخصص لك، بعد ذلك يقوم المستخدم بتحديث البيانات الخاصة به، وفقاً لآخر المستجدات.