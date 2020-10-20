نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرض بنك الكويت الوطني تمويل شخصي ميسر لكافة عملاء البنك من كل الجنسيات في المقال التالي

عمر شويل - جدة قرض بنك الكويت الوطني يعتبر برنامج أحد برامج التمويل الشخصي الأكثر شيوعا بين عملاء البنك من جميع الجنسيات، حيث أن البنك يقدم تسهيلات عديدة للسداد ومبالغ تمويلية مرتفعة تغطي احتياجات العملاء، هذا بالاضافة إلى منتجات تمويلية أخرى مثل تمويل شراء السيارات والقرض مقابل ضمان نقدي، وفي موضوعنا اليوم سوف نشرح بالتفصيل أنواع القروض التابعة لبرنامج التمويل الشخصي للأفراد، وكذلك الشروط اللازمة للحصول على تمويل بنك الكويت الوطني.

قرض بنك الكويت الوطني

ينقسم برنامج التمويل الشخصي لدى بنك الكويت الوطني إلى 3 منتجات تمويلية متميزة، وذلك لخدمة أكبر قطاع ممكن من الشرائح والفئات المختلفة للعملاء، وهي برنامج التمويل الاستهلاكي، وبرنامج التمويل الإسكاني، بالاضافة إلى برنامج قروض المقيمين.

التمويل الاستهلاكي

تم تصميم التمويل الاستهلاكي من بنك الكويت الوطني ليغطي متطلبات العميل الاستهلاكية أو لتمويل مصاريف التعليم والعلاج الطبي، ويصل مبلغ التمويل إلى 25 ألف دينار كويتي على أقساط ميسرة تصل إلى 5 أعوام، هامش الربح ثابت طوال فترة القرض، ويتم احتسابه على أساس مبلغ الأقساط المتبقي ويبلغ 4.5% سنويا.

المميزات

يتراوح مبلغ التمويل ما بين ألف إلى 25 ألف دينار كويتي.

أقساط ميسرة مع فترة سداد مرنة تتراوح من عام إلى 5 أعوام.

يتيح البنك للعميل إمكانية إضافة التأمين على القرض، مع إمكانية السداد المبكر دون رسوم مستقبلية.

شروط الحصول على القرض

للحصول على القرض الاستهلاكي يشترط المتطلبات التالية:

يجب أن يكون المتقدم بطلب القرض من عملاء بنك الكويت الوطني. يجب أن لا يتجاوز عمر العميل 70 عاماً. يجب ألا يقل الراتب الشهري للعميل عن 400 دينار كويتي. يشترط تحويل الراتب إلى بنك الكويت الوطني.

المستندات المطلوبة

صورة من بطاقة الهوية الوطنية مع إثبات الهوية العسكرية لموظفي وزارة الداخلية ووزارة الدفاع. شهادة تعريف بالراتب الشهري معتمد من جهة العمل. شهادة ضمان استمرارية تحويل الراتب الشهري للعميل.

التمويل الإسكاني

تم تصميم القرض الإسكاني من بنك الكويت الوطني ليغطي متطلبات العميل التي تتعلق بشراء عقار أو ترميم منزل، ويصل مبلغ التمويل إلى 70 ألف دينار كويتي على أقساط ميسرة تصل إلى 15 عام، هامش الربح ثابت طوال فترة القرض، ويتم احتسابه على أساس مبلغ الأقساط المتبقي ويبلغ 4.5% سنويا.

المميزات

يتراوح مبلغ التمويل ما بين ألف إلى 70 ألف دينار كويتي.

أقساط ميسرة مع فترة سداد مرنة تتراوح من عام إلى 15 عام.

يتيح البنك للعميل إمكانية إضافة التأمين على القرض، مع إمكانية السداد المبكر دون رسوم مستقبلية.

شروط الحصول على القرض

للحصول على القرض الإسكاني يشترط المتطلبات التالية:

يجب أن يكون المتقدم بطلب القرض من عملاء بنك الكويت الوطني. يجب أن لا يتجاوز عمر العميل 70 عاماً. يجب ألا يقل الراتب الشهري للعميل عن 400 دينار كويتي. يشترط تحويل الراتب إلى بنك الكويت الوطني.

المستندات المطلوبة للحصول على قرض بنك الكويت الوطني

صورة من بطاقة الهوية الوطنية مع إثبات الهوية العسكرية لموظفي وزارة الداخلية ووزارة الدفاع. شهادة تعريف بالراتب الشهري معتمد من جهة العمل. شهادة ضمان استمرارية تحويل الراتب الشهري للعميل.

تمويل المقيمين من بنك الكويت الوطني

تم تصميم برنامج تمويل المقيمين من البنك ليغطي متطلبات العميل المقيم المختلفة، سواء لشراء سيارة جديدة أو لترميم المنزل أو لتمويل مصاريف العلاج وتعليم الأبناء، ويصل مبلغ التمويل في حالة التمويل الإسكاني إلى 70 ألف دينار كويتي على أقساط ميسرة تصل إلى 15 عام، بينما يصل مبلغ القرض الاستهلاكي للمقيم إلى 25 ألف دينار كويتي، هامش الربح ثابت طوال فترة القرض، ويتم احتسابه على أساس مبلغ الأقساط المتبقي ويبلغ 4.5% سنويا.

المميزات

يتراوح مبلغ التمويل ما بين ألف إلى 70 ألف دينار كويتي حسب نوع التمويل سواء استهلاكي أو إسكاني.

أقساط ميسرة مع فترة سداد مرنة تتراوح من عام إلى 15 عام.

يتيح البنك للعميل إمكانية إضافة التأمين على القرض، مع إمكانية السداد المبكر دون رسوم مستقبلية.

شروط الحصول على التمويل

للحصول على قرض بنك الكويت الوطني للمقيمين يشترط المتطلبات التالية:

يجب أن يكون المتقدم بطلب القرض من عملاء بنك الكويت الوطني. يجب أن لا يتجاوز عمر العميل 65 عاماً. يجب ألا يقل الراتب الشهري للعميل عن 400 دينار كويتي. يشترط تحويل الراتب إلى بنك الكويت الوطني.

المستندات المطلوبة

صورة من بطاقة الهوية الوطنية مع صورة جواز السفر. شهادة تعريف بالراتب الشهري معتمد من جهة العمل. شهادة ضمان استمرارية تحويل الراتب الشهري للعميل.

وبذلك نكون قد استعرضنا لكم بالتفصيل برنامج التمويل الشخصي المقدم من بنك الكويت الوطني للمواطنين والمقيمين والعملاء من كل الجنسيات، وأوضحنا المميزات التي يوفرها البنك عبر برامج التمويل الاستهلاكي والإسكاني وبرنامج تمويل المقيمين، وكذلك أبرزنا كافة الشروط والمستندات اللازمة للحصول على قرض بنك الكويت الوطني.